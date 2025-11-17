Asesinato en Ciudad del Plata: manejaba su moto por la ruta y desde un auto le dispararon

Foto: Presidencia

Un joven de 24 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en la zona de Ciudad del Plata (San José) mientras manejaba su moto por Ruta 1.

Según detalló la Jefatura de Policía local, la víctima conducía una moto acompañado por dos amigos cuando, a la altura del kilómetro 31 de la mencionada carretera, un auto se les aproximó y desde allí comenzaron a dispararles.

El joven fue trasladado hasta a un centro de salud de la zona, donde se constató su muerte a raíz de una herida de bala en el pecho.

La víctima, de iniciales N.A.R.P., tenía antecedentes penales por receptación y tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente.

El caso es investigado por Fiscalía y el área de Investigaciones de la Policía.