Policía solicita colaboración para ubicar a dos prófugos por el homicidio de un joven de 16 años en Canelones

Dos hombres requeridos por un homicidio

La Policía de Canelones pidió apoyo a la ciudadanía para localizar a dos hombres vinculados al homicidio de un adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 5 de noviembre en la zona de Joaquín Suárez.

Los presuntos responsables del crimen son Christian Nahuel Gallo Wallace, de 26 años y con antecedentes por asociación para delinquir, y Kevin Aron Martínez Wallace, de 28 años, con antecedentes por rapiña y porte de armas de fuego.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 17.29.04 WhatsApp Image 2025-11-12 at 17.29.04 (1) El cuerpo sin vida del adolescente, quien era oriundo de Montevideo, fue hallado en las inmediaciones de las calles José Enrique Rodó y Camino Tropas, cerca de la excantera de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

El caso está siendo llevado adelante por el Departamento de Homicidios junto al fiscal letrado departamental de Toledo, Luis Álvez.

Para quienes puedan tener información sobre su paradero, el Ministerio ofrece varias vías de contacto: se puede llamar al 911, disponible las 24 horas del día; al número 0800 5000 para realizar denuncias de manera anónima, o bien presentarse de manera presencial en la seccional policial más cercana.