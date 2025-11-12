Dólar
/ Nacional / FEMICIDIO

Un uruguayo de 44 años fue detenido en Brasil tras asfixiar y matar a su pareja, una brasileña de 46 años

La familia de la víctima había denunciado episodios de agresión, y en Maceió, donde la pareja residió brevemente, la mujer ya había sufrido agresiones físicas

12 de noviembre 2025 - 10:17hs
Patrullero de la Policía de Brasil

Diego Vila

Un uruguayo de 44 años fue detenido en Brasil tras confesar el homicidio de su pareja, una mujer brasileña de 46 años. De acuerdo a la información policial, el asesinato ocurrió este martes en el departamento de la víctima, ubicado en el Edificio Suape, en Boa Vista, Recife.

Según informó el medio local G1, el autor de los hechos llegó a una comisaria cercana a la casa en estado de aturdimiento, nervioso y con varios arañazos en el cuerpo.

Allí habló con los oficiales y les dijo que había discutido con su pareja y que ella parecía estar "indispuesta". La Policía se dirigió al lugar y encontró a la mujer muerta tirada en el suelo del dormitorio.

Enterados de esto, los oficiales volvieron a hablar con el uruguayo, quien les confesó que durante el altercado, este la golpeó y le causó un sangrado, motivo por el cual decidió intentar detener la hemorragia "tapándole la boca".

"Entonces, vio que ella ya no se movía, ni los brazos ni las piernas. Desesperado, caminó de un lado a otro", declaró al consignado medio el jefe de la Policía, quien añadió que el cuerpo de la mujer fue encontrado con signos evidentes de asfixia, con manchas moradas en el rostro.

La relación entre la brasileña y el uruguayo, según el medio brasileño, fue descrita como problemática desde sus inicios.

La familia de la víctima había denunciado episodios de agresión, y en Maceió, donde la pareja residió brevemente, la mujer había sufrido agresiones físicas previas.

El uruguayo fue acusado formalmente de femicidio, un delito que en Brasil conlleva una pena de entre 20 y 40 años de prisión. Tras ser arrestado, fue llevado a una audiencia de custodia.

