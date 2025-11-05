Peleas de jóvenes en Parque Miramar: la Policía investiga videos y amenazas en redes sociales

Peleas de jóvenes en Parque Miramar Redes sociales

Tras las peleas de jóvenes en el Parque Miramar de Canelones el pasado sábado, la Policía investiga amenazas en redes sociales vinculadas al hecho.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los enfrentamientos a golpes de puño ocurrieron en la noche del primer fin de semana de noviembre y ocasionaron repercusiones en redes. A pesar de llamados de emergencia, cuando la Policía llegó al lugar ya habían finalizado los disturbios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablo3860158503/status/1985529558552965542&partner=&hide_thread=false Juventud Uruguaya



El sábado pasado hubo una palea por no llamarlo masacre de unos chicos en una fiesta



Mayores de edad ,2007 del colegio Elbio Fernandez le pegaron a menores de 14-15-16 AÑOS , por suerte ya se esta entrando en medidas legales. Dejando a algunos internados. pic.twitter.com/AFVD1B68Vd — pablo (@pablo3860158503) November 4, 2025 Uno de los involucrados realizó una denuncia por las amenazas en la Seccional 14 de Malvín, jurisdicción en la que reside, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Embed La denuncia había sido trasladada a Canelones, departamento al que pertenece Parque Miramar, lugar en que se desataron las peleas el fin de semana. Pero finalmente la demanda quedó en la jurisdicción montevideana, informó en primera instancia el diario El País.

Embed La fiscal de Canelones, Cristina Falcomer, dispuso que la denuncia volviera hacia la seccional de Malvín. Ahora se están investigando las amenazas y publicaciones en redes posteriores a la pelea de jóvenes.