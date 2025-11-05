Peleas de jóvenes en Parque Miramar: la Policía investiga videos y amenazas en redes sociales

Tras las peleas de jóvenes en el Parque Miramar de Canelones el pasado sábado, la Policía investiga amenazas en redes sociales vinculadas al hecho.
Los enfrentamientos a golpes de puño ocurrieron en la noche del primer fin de semana de noviembre y ocasionaron repercusiones en redes. A pesar de llamados de emergencia, cuando la Policía llegó al lugar ya habían finalizado los disturbios.
Uno de los involucrados realizó una denuncia por las amenazas en la Seccional 14 de Malvín, jurisdicción en la que reside, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.
La denuncia había sido trasladada a Canelones, departamento al que pertenece Parque Miramar, lugar en que se desataron las peleas el fin de semana. Pero finalmente la demanda quedó en la jurisdicción montevideana, informó en primera instancia el diario El País.
La fiscal de Canelones, Cristina Falcomer, dispuso que la denuncia volviera hacia la seccional de Malvín. Ahora se están investigando las amenazas y publicaciones en redes posteriores a la pelea de jóvenes.