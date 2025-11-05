Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEOS

Peleas de jóvenes en Parque Miramar: la Policía investiga videos y amenazas en redes sociales

Los enfrentamientos a golpes de puño ocurrieron el pasado fin de semana y ocasionaron repercusiones en redes

5 de noviembre 2025 - 16:48hs
Peleas de jóvenes en Parque Miramar

Peleas de jóvenes en Parque Miramar

Redes sociales

Tras las peleas de jóvenes en el Parque Miramar de Canelones el pasado sábado, la Policía investiga amenazas en redes sociales vinculadas al hecho.

Los enfrentamientos a golpes de puño ocurrieron en la noche del primer fin de semana de noviembre y ocasionaron repercusiones en redes. A pesar de llamados de emergencia, cuando la Policía llegó al lugar ya habían finalizado los disturbios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablo3860158503/status/1985529558552965542&partner=&hide_thread=false

Uno de los involucrados realizó una denuncia por las amenazas en la Seccional 14 de Malvín, jurisdicción en la que reside, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Más noticias
dos jovenes de 16 y 19 anos que viajaban en moto resultaron gravemente heridos tras chocar contra un auto en playa pascual
RUTA 1

Dos jóvenes de 16 y 19 años que viajaban en moto resultaron gravemente heridos tras chocar contra un auto en Playa Pascual

Captura de pantalla del video que compartió la cámara pesquera
VIDEO

Cámara pesquera denunció públicamente "hechos de violencia" en el Puerto de Montevideo tras pelea en un barco

Embed

La denuncia había sido trasladada a Canelones, departamento al que pertenece Parque Miramar, lugar en que se desataron las peleas el fin de semana. Pero finalmente la demanda quedó en la jurisdicción montevideana, informó en primera instancia el diario El País.

Embed

La fiscal de Canelones, Cristina Falcomer, dispuso que la denuncia volviera hacia la seccional de Malvín. Ahora se están investigando las amenazas y publicaciones en redes posteriores a la pelea de jóvenes.

Temas:

pelea Parque Miramar Canelones Redes sociales policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

Cacho de la Cruz
INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

Foto de archivo de 2023
TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional
NACIONAL

El mensaje de Vairo a Ruglio tras la ruptura de Nacional con Peñarol: "Es muy difícil cuando está continuamente con agresiones e instalando relatos alejados de la realidad"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos