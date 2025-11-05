Dólar
La increíble colección de sanciones de Luis Suárez por conductas violentas que no fueron castigadas con expulsiones

Tras recibir una nueva sanción de oficio, Luis Suárez sigue incrementando su increíble historial de sanciones por hechos violentos que en las canchas no fueron sancionados con tarjetas rojas

5 de noviembre 2025 - 19:00hs
Luis Suárez

Luis Suárez

Foto: Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP

Luis Suárez recibió este miércoles un partido de sanción por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC. La sanción fie decretada de oficio por parte del Comité Disciplinario de la liga norteamericana ya que en la cancha, el hecho pasó desapercibido para el juez del partido.

A los 71 minutos, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival, una jugada por la que ni siquiera fue amonestado por el árbitro Allen Chapman.

Las primeras suspensiones en la carrera de Luis Suárez se dieron en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 por acumulación de tarjetas amarillas y en Groningen, por la misma razón.

La primera expulsión de su carrera se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, en los cuartos de final ante Ghana, por impedir con la mano una situación manifiesta de gol.

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

Luis Suárez con Inter Miami ante Nashville SC por la MLS
ESTADOS UNIDOS

Video: el insólito gol que erró Luis Suárez para el empate de Inter Miami que perdió con Nashville y deberá jugarse al todo o nada por la MLS

Historial de sanciones de Luis Suárez

Fecha Hecho Club Órgano sancionador Partidos perdidos
Noviembre 2010 Mordida a Otman Bakkal Ajax Comité Disciplinario de la Federación Holandesa 7 partidos
Diciembre 2011 Insultos racistas a Patrice Evra Liverpool Asociación de Fútbol de Inglaterra 8 partidos
Abril 2013 Mordida a Branislav Ivanovic Liverpool Asociación de Fútbol de Inglaterra 10 partidos
Julio 2014 Mordida a Giorgio Chiellini Uruguay Comisión Disciplinaria de la FIFA 9 partidos
Julio 2014 Mordida a Giorgio Chiellini Barcelona Comisión Disciplinaria de la FIFA 11 partidos (4 meses) hasta poder debutar
Agosto 2025 Escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders Inter Miami Leagues Cup 6 partidos
Agosto 2025 Escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders Inter Miami MLS 3 partidos
Noviembre 2025 Patada a Andy Nájar Inter Miami MLS 1 partido

En total, Suárez fue suspendido por 55 partidos por todos los incidentes que generó en cancha y donde no fue advertido por los jueces.

Sin embargo, la gravedad de los hechos llevó a los tribunales deportivos a actuar de oficio para terminar sancionándolo.

En la nómina se incluye el escupitajo a Gene Ramirez, funcionario de seguridad de Seattle Sounders, al que agredió una vez finalizado el partido final de la Leagues Cup de este año. El hecho no fue advertido a nivel de campo por el juez que de haberlo visto debía expulsarlo.

También se incluyen los cuatro meses que le costó su mordida a Giorgio Chiellini en fase de grupos del Mundial 2014 donde se le prohibió cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Fue ahí que Barcelona lo contrató y no lo pudo utilizar en los primeros 11 partidos oficiales de la temporada 2014-2015.

En total, son 55 partidos los que Luis Suárez se perdió por esta clase de comportamientos violentos.

Temas:

Luis Suárez Inter de Miami Violencia sanción

