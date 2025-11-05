Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Encontraron el cuerpo de un adolescente de 16 años quemado en Joaquín Suárez: la Policía investiga el caso

El menor también tenía una herida en la cabeza, aunque todavía se desconoce si fue ocasionada por un disparo o por un golpe

5 de noviembre 2025 - 21:21hs
FocoUy

FocoUy

Foto: FocoUy

El cuerpo de un adolescente de 16 años fue encontrado quemado durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Joaquín Suárez, departamento de Canelones.

Los restos del adolescente fueron hallados cerca de las 16:00, en las calles José Enrique Rodó y Camino de las Tropas, en las inmediaciones de la excantera de AFE de la localidad canaria.

Antes de ser identificado, se presumía que el cuerpo podía ser de un mayor de edad de entre 20 y 25 años, teoría que luego se descartó. En primera instancia, fue Telenoche de Canal 4 quien informó que se trataba de un menor de edad de 16 años.

Más noticias
Botella plástica con cocaína disuelta
COCAÍNA LÍQUIDA

Ingresaban cocaína líquida a la Cárcel de Canelones, la solidificaban y la vendían dentro: hay cuatro condenados

Policía de Canelones.
HOMICIDIO

Dos hombres de 33 y 37 años fueron asesinados en distintos puntos de Canelones

La víctima presentaba una herida en la cabeza, aunque todavía se desconoce si fue ocasionada por un disparo o por un golpe, según confirmó El Observador. Este aspecto es algo que será analizado el jueves por el equipo forense.

El fiscal del caso, Luis Álvez, aseguró que investiga el caso como "homicidio", debido a que el joven "tenía un sangrado en la cabeza, estaba tirado y después prendido fuego".

En la jurisdicción de Toledo "hay hechos de violencia bastante frecuentes", en relación a "muertes violentas", según contó el fiscal. Aunque también dijo que desde que está allí, hace ya dos años, "es la primera vez" de un caso así en que la víctima sea menor de edad.

En la escena del crimen trabajó el Departamento de Homicidios y la Policía Científica, mientras que el cuerpo fue llevado al Instituto Técnico Forense (ITF) para su identificación.

Temas:

adolescente Joaquín Suárez policía Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

Cacho de la Cruz
INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

Foto de archivo de 2023
TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep investigación paralela del caso Carrera que afecta la democracia y el Estado de Derecho
JUTEP

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep "investigación paralela" del caso Carrera que "afecta la democracia y el Estado de Derecho"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos