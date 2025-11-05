Encontraron el cuerpo de un adolescente de 16 años quemado en Joaquín Suárez: la Policía investiga el caso

El cuerpo de un adolescente de 16 años fue encontrado quemado durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Joaquín Suárez , departamento de Canelones .

Los restos del adolescente fueron hallados cerca de las 16:00 , en las calles José Enrique Rodó y Camino de las Tropas, en las inmediaciones de la excantera de AFE de la localidad canaria.

Antes de ser identificado, se presumía que el cuerpo podía ser de un mayor de edad de entre 20 y 25 años, teoría que luego se descartó. En primera instancia, fue Telenoche de Canal 4 quien informó que se trataba de un menor de edad de 16 años.

La víctima presentaba una herida en la cabeza , aunque todavía se desconoce si fue ocasionada por un disparo o por un golpe , según confirmó El Observador. Este aspecto es algo que será analizado el jueves por el equipo forense .

El fiscal del caso, Luis Álvez, aseguró que investiga el caso como "homicidio", debido a que el joven "tenía un sangrado en la cabeza, estaba tirado y después prendido fuego".

En la jurisdicción de Toledo "hay hechos de violencia bastante frecuentes", en relación a "muertes violentas", según contó el fiscal. Aunque también dijo que desde que está allí, hace ya dos años, "es la primera vez" de un caso así en que la víctima sea menor de edad.

En la escena del crimen trabajó el Departamento de Homicidios y la Policía Científica, mientras que el cuerpo fue llevado al Instituto Técnico Forense (ITF) para su identificación.