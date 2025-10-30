Dólar
Nacional / HOMICIDIO

Un hombre fue asesinado de un disparo en 18 de Mayo y la principal hipótesis de la Policía establece que habría defendido a otro

La principal hipótesis que maneja la Policía es que la víctima habría participado de "un altercado" en el que defendió a un tercero

30 de octubre 2025 - 10:25hs
Policía de Canelones.
Policía de Canelones. Diego Battiste

Un hombre de 37 años fue asesinado de un disparo en el abdomen en la ciudad de 18 de Mayo, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El hecho se registró este miércoles en horas de la tarde en una zona que se conoce como "Villa de Cartón", en la vieja Ruta 5 y Benavente. Allí la víctima, un hombre de 37 años poseedor de tres antecedentes penales, se presentó en la seccional policial de la localidad ya que había sido baleado en la zona del abdomen.

Los efectivos policiales procedieron con su traslado hasta un centro asistencial, donde posteriormente se constató el fallecimiento.

La principal hipótesis que maneja la Policía es que la víctima habría participado de "un altercado que había tenido horas antes con otros individuos" en el cual habría intercedido en defensa de un tercero.

El departamento de Homicidios trabaja bajo la órbita de la fiscal de 4° Turno de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez.

