Un hombre de 25 años fue asesinado de varios disparos en Casavalle: la víctima tenía dos antecedentes penales

Un hombre de 25 años fue asesinado en Casavalle

Un hombre de 25 años fue asesinado este martes en la noche en Casavalle , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el hecho ocurrió en la intersección de las calles Volpe y Leandro Gómez .

Oficiales policiales se dirigieron hasta el punto y encontraron a un hombre de 25 años con una herida de arma de fuego .

Ante esto, personal médico se dirigió al lugar y constató la muerte de la víctima, quien poseía dos antecedentes penales .

Efectivos de la Policía dialogaron con familiares del joven, quienes revelaron que había "varios hombres" que querían "matarlo", informó Montevideo Portal.

En la escena del crimen no había cámaras de videovigilancia y no se ubicaron testigos que puedan dar detalles de lo ocurrido.

Allí trabajó personal de Guardia Republicana, Grupo GEO, oficiales de Policía Científica y del Departamento de Homicidios.