Una mujer de 86 años murió por las quemaduras sufridas durante el incendio de su casa en Treinta y Tres

Foto: Inés Guimaraens

Una mujer de 86 años murió este viernes a causa de las quemaduras que sufrió el pasado miércoles durante un incendio en su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy del departamento de Treinta y Tres.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El siniestro ocurrió en la mañana del miércoles, cuando Bomberos fue alertado sobre un incendio en una casa en esa zona. Los efectivos se desplazaron rápidamente al lugar y lograron extinguir el fuego, que había afectado toda la estructura de la vivienda. Según informó la Jefatura de Policía departamental, el fuego se encontraba generalizado.

Al ingresar a la casa, los bomberos hallaron a la víctima en el fondo de la propiedad. La mujer fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital, donde se le brindó atención médica. A pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud, la mujer falleció en la madrugada de este viernes debido a las graves heridas sufridas en el incendio.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Letrada de 2° Turno.