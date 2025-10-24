Una mujer de 86 años murió por las quemaduras sufridas durante el incendio de su casa en Treinta y Tres

Una mujer de 86 años murió este viernes a causa de las quemaduras que sufrió el pasado miércoles durante un incendio en su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy del departamento de Treinta y Tres.
El siniestro ocurrió en la mañana del miércoles, cuando Bomberos fue alertado sobre un incendio en una casa en esa zona. Los efectivos se desplazaron rápidamente al lugar y lograron extinguir el fuego, que había afectado toda la estructura de la vivienda. Según informó la Jefatura de Policía departamental, el fuego se encontraba generalizado.
Al ingresar a la casa, los bomberos hallaron a la víctima en el fondo de la propiedad. La mujer fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital, donde se le brindó atención médica. A pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud, la mujer falleció en la madrugada de este viernes debido a las graves heridas sufridas en el incendio.
El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Letrada de 2° Turno.