Lacalle Pou contra Orsi, Oddone opacado y vínculos rotos

Se pudrió todo. La rescisión del contrato con Cardama tensiona al extremo el vínculo entre oficialismo y oposición. Tanto que Luis Lacalle Pou salió de su silencio para contestarle a Yamandú Orsi.

Gabriel Oddone tenía todo pronto para anunciar con bombos y platillos que Uruguay había salido al mercado y conseguido las tasas más bajas, pero debió sentarse a esperar porque en Presidencia tenían algo más grande para comunicar.

El Frente Amplio descartó impulsar una comisión en el Parlamento mientras la investigación interna de Defensa avanza y los blancos definen en qué cámara interpelarán a Sandra Lazo.

En Diputados se cocina un llamado a sala al presidente de ASSE, Álvaro Danza, en otro caso que está crispando los ánimos entre oficialismo y oposición.

Fueron a declarar

Bastante antes de resolver la rescisión del contrato con Cardama, el Ministerio de Defensa dispuso una investigación administrativa por la compra de las patrullas oceánicas (OPV).

Supimos que la está realizando Servicio Civil y que en las últimas horas declararon varios jerarcas de la Armada, entre ellos el excomandante Jorge Wilson y el exjefe del Estado Mayor, Gustavo Musso. Está previsto que declaren todos los que intervinieron en el proceso.

Ambos están en situaciones opuestas.

Wilson fue sancionado por Lazo con un arresto a rigor de 30 días por brindar información falsa al contestar sobre el pago de hitos a Cardama, mientras que Musso pidió pase a retiro en 2023 luego que el gobierno eligiera este astillero para construir. El contralmirante había hecho un informe crítico que ubicaba en el último lugar a Cardama. Pese a esto, fue la elegida.

La rescisión de Orsi

“Dispónese el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes, en el ámbito nacional e internacional, para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay”. La resolución del miércoles 22 de octubre, a la que tuvimos acceso, lleva la firma de Orsi, Lazo y Mario Lubetkin.

El documento de dos carillas, que aún no ha sido publicado en la web de Presidencia, se centra exclusivamente –en sus resultandos y considerandos– en las irregularidades en torno al banco EuroCommerce y a la “presentación extemporánea de la renovación de garantía” por parte de Cardama.

La resolución no hace mención a los “incumplimientos” que marca el gobierno respecto a la construcción de las OPV, ni tampoco a la rescisión del contrato. La voluntad de llegar a ese extremo se limita a la declaración verbal del presidente en Torre Ejecutiva: “Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas”, debido a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”.

Cuando lo consultaron este martes en rueda de prensa, Orsi contestó: “Difícil que pueda renovar la garantía. Renovó una cosa inexistente (...). Si consiguen otra garantía, veremos”.

Sin investigación parlamentaria

Si bien fue una posibilidad deslizada por algunos legisladores del oficialismo, el Frente Amplio descarta formar una comisión investigadora por el contrato con Cardama mientras el tema esté en la Justicia. El tema surgió en la Mesa Política del lunes cuando lo preguntó el dirigente de Baluarte Progresista, Sebastián Olivera.

La encargada de responder fue la diputada comunista Ana Olivera, quien dijo a los compañeros que la bancada entiende que no tiene mucha razón de ser una investigadora parlamentaria mientras hay abierta una causa penal. La exintendenta aclaró que eso no quiere decir que no puedan valorarlo a futuro.

El contrato está también bajo escrutinio de la investigación administrativa del Ministerio de Defensa, donde surgirá qué responsabilidad cabe a funcionarios y jerarcas involucrados en el proceso.

La conferencia que no fue

El miércoles 22 de octubre, mientras en Presidencia se preparaban para anunciar el inicio del camino para rescindir del contrato con Cardama, en el Ministerio de Economía negociaban minuto a minuto con inversores de todo el mundo las condiciones de una millonaria colocación de deuda.

Ese día, el gobierno completó su programa de fondeo en el mercado internacional con la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales con vencimiento en 2035, por el que se colocaron US$ 1.250 millones, y la reapertura de un título en dólares con vencimiento en 2037 por US$ 500 millones.

No fue una operación más: en esa jornada Uruguay consiguió las tasas más bajas desde que el país accede a los mercados internacionales, tanto en el tramo en moneda nacional como en el estadounidense.

El MEF planeaba convocar en la tardecita una conferencia de prensa en Colonia y Paraguay. Allí, sus autoridades —encabezadas por el ministro Gabriel Oddone— anunciarían los resultados de la exitosa operación, que reafirmó la confianza de los inversores en la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y la continuidad de las políticas fiscales y monetarias.

Sin embargo, no hubo micrófonos ni cámaras, porque el horario central de ese día quedó reservado para la conferencia del presidente Orsi junto con Alejandro Pacha Sánchez y Jorge Díaz en Torre Ejecutiva. Ya sabés, Presidencia > Economía.

Levanta temperatura

Luego de la aprobación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, el gobierno jugó fuerte. Los principales jerarcas de la Torre Ejecutiva, con el presidente a la cabeza, anunciaron en conferencia de prensa que el Estado iniciaba el proceso para rescindir el contrato con el astillero español Cardama por “fuertes indicios” de “fraude o estafa”.

El anuncio cayó como una bomba en el sistema político y agregó (mucha) leña a un fuego que ya venía calentando en el vínculo entre oficialismo y oposición. La conferencia no solo generó la respuesta del Partido Nacional sino que, por primera vez desde que dejó el poder, el expresidente Luis Lacalle Pou se puso ante los micrófonos y dijo que al presidente Orsi lo habían arrastrado a una operación política.

El presidente actual recogió el guante y le respondió en la tarde de este martes: “El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también tengo derecho a pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron”.

De un momento a otro se generó un cruce del más alto nivel político: presidente versus expresidente.

Dos más

Cardama es un hito más en el vínculo oficialismo-oposición que ya venía tenso luego de la insistencia de la coalición en que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, tiene que dejar su cargo por no solo trabajar al mismo tiempo en el ámbito de la salud pública y privada sino porque, tal como informó Así Nos Va, por momentos esos trabajos se superponen.

El Partido Nacional ya tiene definido que interpelará a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por este tema y si bien falta la oficialización ya está definido que será en la Cámara de Diputados. Lo otro que falta formalizar es quién va a ser el miembro interpelante y uno de los nombres que se maneja es el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Los detalles se van a terminar de afinar este miércoles.

Al mismo tiempo, los blancos también definieron que van a interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo por el anuncio de rescisión del contrato con el astillero español.

Arranque fuerte

Con estas dos, la oposición habrá realizado en el primer año de gobierno cuatro interpelaciones a ministros del gobierno. Solo los dos gobiernos de Tabaré Vázquez superan esa cantidad de interpelaciones en el primer año: fueron 5 tanto en 2005 como en 2015, según los datos del Programa de Estudios Parlamentarios que lidera Daniel Chasquetti.

El otro que tuvo cuatro fue el primero de Julio María Sanguinetti. Todos los demás gobiernos tuvieron menos. Incluso, el anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, solo tuvo que ir al Parlamento para una instancia de este tipo convocada por el propio oficialismo: el entonces diputado cabildante Eduardo lust interpeló a cuatro ministros vinculados con el contrato con UPM.

En aquel momento, plena pandemia, la oposición amagó en más de una oportunidad en interpelar al ministro del Interior Jorge Larrañaga pero no se concretó en ese primer año.

Segundo intento

Los cambios al levantamiento del secreto bancario quedaron por el camino en la discusión presupuestal en Diputados. Sin embargo, el ministro Oddone dijo este lunes, tras comparecer en el Senado por el proyecto, que “lo peor que puede ocurrir” es que se mantenga la posición de la cámara baja.

Para poder aprobarlo, el oficialismo deberá introducirle cambios porque la oposición ya no lo votó. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó una alternativa que va en línea con la presentada por el diputado Conrado Rodríguez en la primera cámara. Si bien tiene algunos ajustes mantiene la esencia de lo presentado por el coordinador de la bancada de diputados colorada, un texto que el Frente Amplio ni siquiera consideró como una alternativa durante la discusión.

Pedidos para todo

En agosto, Defensa quedó envuelta en la polémica por el ingreso de marines estadounidenses sin autorización del Parlamento para participar en actividades de la Armada.

Desde el gobierno defendieron que no la necesitaban porque venían a realizar tareas formativas, pero la oposición denunció que debió pedirse aval porque hicieron ejercicios militares.

El tema llegó hasta el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, que le transmitió a Defensa su interés por colaborar para evitar volver a quedar en el medio del ruido, pero también tuvo algunas consecuencias prácticas, ya que ahora el gobierno pidió autorización para ingresos pese a que no tendrán armas.

El miércoles 23 el Poder Ejecutivo mandó al Parlamento un pedido para que entren cinco militares de la Guardia Nacional de Connecticut y un integrante del Comando Sur para participar en el Ejercicio de Simulación denominado "Ciber UY 2025". También comunicó que entrarán 23 militares brasileños para participar de un concierto de bandas militares en Rivera.

“Justicia tributaria” con Oddone

La Comisión de Programa del FA ya delineó un plan de trabajo para los próximos dos años en el que abrirá el debate interno sobre la “justicia tributaria” y el planteo del impuesto al 1% más rico.

El primer invitado será Oddone, quien concurrirá a la Huella de Seregni el próximo lunes. El ministro de Economía ha dicho varias veces que ve “inconveniente” una medida de ese tipo en un escenario en que el país necesita incentivar la radicación de inversiones.

Un game changer

Tras su fugaz pasaje por la política uruguaya, el excanciller Ernesto Talvi se instaló en Madrid donde sigue con su carrera académica en el Real Instituto Elcano.

Con esas mochilas en su espalda, el economista participó la semana pasada de un seminario sobre las relaciones entre América Latina y la Unión Europea a propósito del acuerdo con el Mercosur, organizado por la Universidad Católica y la Universidad de Alcalá.

Dijo que era un game changer para el Mercosur y valoró que quizás Donald Trump le termine “haciendo un favor” al acuerdo al crear las “condiciones políticas” para que se transformara en una “necesidad estratégica” para los bloques.

“Si fracasa el acuerdo, Europa no estará en condiciones de liderar este proceso (mundial)”, señaló y consideró que el matrimonio era “inevitable”.

