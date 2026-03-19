El Banco Central instó a la empresa de transporte COT a cesar su actividad en giros postales de dinero

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) informó esta semana que la Compañía Oriental de Transporte (COT) debía cesar su operación de giros postales de dinero hasta no ser autorizada como empresa de transferencia de fondos.

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Tomando como punto de partida la información que la empresa envío al Banco Central en abril de 2025, el regulador deduce que la empresa COT “realiza giros postales de dinero nacionales de forma habitual y profesional” y afirma que actualmente no está inscripta como empresa de transferencia de fondos, por lo que debe detener esa operativa.

La comunicación del Banco Central asegura: “conforme a las evidencias obtenidas, se concluye que la operativa de giros postales de dinero realizada por Compañía Oriental de Transporte S.A., reviste la calidad de un servicio de transferencia de fondos”. Sin embargo, desde la empresa COT —que pasó a ser controlada por Colonia Express a fines de 2024— afirmaron que posiblemente la información se deba a una autorización gestionada por los anteriores accionistas de COT para un negocio en el que actualmente no están participando.

“Seguramente si es alguna baja formal y lo podemos levantar, lo vamos a levantar para tener la autorización, pero la verdad es que por ahora no es un negocio en el que nosotros estemos participando ni tengamos pensado participar”, afirmó el gerente general de Colonia Express, Gastón Barreiro, a Café y Negocios.