Alineado con su postura durante la campaña, Orsi comenzará a citar cada 15 días al Consejo de Ministros

Durante la campaña electoral, Yamandú Orsi era crítico del personalismo del entonces presidente Luis Lacalle Pou y planteaba como contracara –en caso de acceder al gobierno– jerarquizar al Consejo de Ministros como principal ámbito de discusión de políticas públicas. El candidato frenteamplista consideraba la posibilidad de citarlo cada 15 días y también convocar gabinetes sectoriales.

Ya en el poder, mantuvo menos consejos de los que hubiera querido, según transmitió el mismo a sus ministros el año pasado. A lo largo del 2025 lo citó en seis ocasiones y en lo que va del 2026 lo ha reunido tres veces. Este lunes en Torre Ejecutiva, según indicaron fuentes del gobierno a El Observador, el presidente oficializó un nuevo plan de trabajo para juntar al Consejo de Ministros cada 15 días y que sesionen los gabinetes sectoriales en las semanas en que no se reúna el pleno de los secretarios de Estado.

Con esta dinámica, el Poder Ejecutivo convocará la semana que viene al gabinete de seguridad, tal como contó este lunes el ministro del Interior, Carlos Negro. El exfiscal de Homicidios explicó que “antes de fin de mes” darán a conocer el nuevo Plan de Seguridad Nacional, que incluirá medidas que ya se están aplicando, otras que se concretarán en el corto plazo y otras a largo plazo con un horizonte a diez años.

Carlos Negro, ministro del Interior Joaquín Ormando "Básicamente, va a constar de 7 ejes principales de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas que se pueden también dividir en más de 100 medidas", describió Negro. El Poder Ejecutivo también pretende lanzar a partir de abril el programa Más Barrio, considerado por el gobierno de Orsi como la más importante apuesta en materia de seguridad y vivienda en el período.

Además del gabinete de seguridad, también funcionarán semana de por medio el gabinete social y el productivo con los respectivos ministros vinculados a cada tema, indicaron fuentes de Presidencia a El Observador. El encuentro de este lunes en Torre Ejecutiva incluyó también un informe del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto a las presiones de la guerra sobre el precio del petróleo y una presentación por parte del titular de Trabajo, Juan Castillo, sobre el futuro proyecto de ley para promover el empleo juvenil. Al cierre de la reunión, también hubo un informe del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, referido a la problemática de la situación de calle.