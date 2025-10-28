Lobraus anunció demanda contra director de ANP Jorge Gandini por US$ 1 millón y no hubo conciliación

La empresa Lobraus planteó una demanda civil contra Jorge Gandini , director de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Este martes se efectuó una instancia de conciliación en la que no hubo acuerdo.

El depósito logístico -ubicado en el puerto de Montevideo- anunció una acción por US$ 1 millón como consecuencia de los dichos del integrante del directorio que había calificado a la empresa como un “deudor contumaz”.

Este martes por la mañana se realizó una audiencia en el Juzgado de Conciliación de 1º Turno , instancia en la que se buscó acercar a los involucrados.

"Carnaval de precios": se reaviva conflicto entre transportistas de carga e intendencias por patentes de camiones

Según supo El Observador, no hubo acuerdo entre las partes y ahora la empresa deberá decidir si inicia formalmente la demanda. En el cierre de esa audiencia se labró un acta en la que Gandini dejó constancia que iniciará una contrademanda si Lobraus decide avanzar judicialmente.

El origen del enfrentamiento

La génesis fueron los comentarios del director de la ANP en una nota publicada por El Observador el 12 de setiembre. Un día antes se había realizado una sesión del directorio de la ANP en la que Gandini propuso otorgar un plazo de 15 días para ver si Lobraus decidía cancelar deudas atrasadas. Y si eso no ocurría se debería proceder a la rescisión del contrato vigente hasta 2046.

lobraus.webp

Un informe del departamento financiero contable del organismo había informado que la compañía presentaba una deuda -hasta ese momento- de US$ 448.949 y $ 2.340.158. En esa reunión el director planteó que Lobraus debía hacer frente a las obligaciones pendientes. “Si eso no pasa, que se le baje la llave y no pueda operar”, había dicho.

Esa decisión se tomaría luego de tomar en cuenta varios incumplimientos de la empresa. “Se intentó buscar una solución, pero es un deudor contumaz, seríal”, expresó Gandini.

Eso motivó la respuesta del depósito que llegó el 19 de setiembre.

“Estas declaraciones le han causado un enorme perjuicio a la empresa con pérdida de capacidad crediticia, con la preocupación de algunos clientes, con la particularidad que no se ajustan a la verdad, porque Lobraus Puerto Libre no es un deudor contumaz”, dijeron desde la empresa a El Observador.

La empresa expresó que la calificación de “deudor contumaz” le había causado “el escarnio frente a clientes, acreedores, empleados y demás miembros de la comunidad portuaria”.

Por último informó que procedería a promover acciones legales contra el representante del Partido Nacional en el directorio.

Esos fueron los antecedentes de la instancia judicial que se realizó este martes en la que no hubo conciliación.