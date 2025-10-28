Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / LIGA DE NACIONES

Uruguay 0-0 Argentina EN VIVO: en 8 minutos la celeste se salvó tres veces por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Seguí EN VIVO la previa y el partido que juega este martes Uruguay vs Argentina por la Liga de Naciones femenina que clasifica al Mundial de Brasil 2027

28 de octubre 2025 - 18:11hs
Alices Correa de Uruguay disputa el balón con Maria Bonsegundo y Yamila Rodríguez de Argentina por la Copa América femenina

Alices Correa de Uruguay disputa el balón con Maria Bonsegundo y Yamila Rodríguez de Argentina por la Copa América femenina

FOTO: EFE
La selección uruguaya que juega por el tercer puesto frente a Argentina en la Copa América femenina 2025

La selección uruguaya que juega por el tercer puesto frente a Argentina en la Copa América femenina 2025

FOTO: @AUFfemenino

EN VIVO

La selección uruguaya femenina que dirige Ariel Longo enfrenta este martes a Argentina en el Estadio Centenario desde la hora 18 por la Liga de Naciones -el símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino- que clasifica al Mundial de Brasil 2027. Las celestes debutan en el torneo, ya que en la primera fecha, tuvieron libre.

Los detalles:

Uruguay-Argentina

Cancha: Estadio Centenario

Juez: Emikar Calderas (Venezuela)

Uruguay: Agustina Sánchez; Carina Felipe, Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten; Alaídes Paz, Karol Bermúdez, Pamela González; Juliana Viera, Wendy Carballo y Belén Aquino. Director técnico: Ariel Longo.

Argentina: Solana Pereyra; Abril Reche, Sophía Braun, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Marina Preininger, Daiana Falfán, Maricel Pereira; Florencia Bonsegundo, Agostina Holzheier y Yamila Rodríguez. Director técnico: Germán Portanova.

Live Blog Post

Minuto 8: tercera llegada argentina

Florencia Bonsegundo probó de afuera y el balón se fue apenas afuera.

Live Blog Post

Minuto 6: se salvó otra vez Uruguay

Agostina Holzheier probó de afuera y tras un rebote se fue apenas al córner. Se salvó nuevamente la celeste.

Live Blog Post

Minuto 3: error de Agustina Sánchez y Stábile casi convierte para Argentina

La arquera uruguaya salió a destiempo y Eliana Stábile estuvo a punto de anotar para Argentina, pero la sacó Stephanie Tregartten en la raya.

Live Blog Post

Ya juegan Uruguay vs Argentina en el Centenario

Se inició el clásico del Río de la Plata en el Centenario.

Live Blog Post

Salieron los dos equipos al campo de juego para jugar el partido

Uruguayas y argentinas se encuentran en el césped del Centenario para jugar el partido.

Live Blog Post

Terminó el calentamiento previo y ambos planteles volvieron a vestuarios

Los dos equipos retornaron a sus camarines para los últimos aprontes.

Live Blog Post

Muy poco público llegó al Centenario

Escaso público arribó al Estadio Centenario para el clásico femenino.

Live Blog Post

Los dos equipos salieron a calentar previo al encuentro

Ya se encuentran los dos planteles en el césped del Estadio Centenario realizando los ejercicios de calentamiento previo.

Live Blog Post

Argentina también salió al campo de juego previo al calentamiento

Las jugadoras argentinas salieron para ver cómo estaba la cancha previo al encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1983261990765179297&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Las jugadoras celestes reconocieron el césped del Estadio Centenario

Las futbolistas uruguayas, ni bien llegaron al Estadio Centenario, salieron a ver cómo estaba el estado del césped.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/1983264873560846402&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El vestuario uruguayo está listo

Así luce el camarín celeste a falta de 45 minutos para el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/1983247581653155968&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Argentina también confirmó a sus 11 titulares

Este es el equipo de Argentina ante Uruguay:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1983254960184930430&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Emikar Calderas será la árbitra del partido

La venezolana Emikar Calderas será quien dirija el encuentro.

Live Blog Post

Uruguay ya está confirmado ante Argentina

Estas son las 11 celestes que enfrentarán a Argentina:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/1983256548240445817&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Por dónde ver el partido Uruguay vs Argentina

El encuentro se puede ver gratis en AUFTV y también en DirecTV y por streaming, en DGO.

Live Blog Post

Comienza la cobertura de Uruguay vs Argentina

Aquí se inicia la cobertura del partido clásico entre Uruguay vs Argentina por la Liga de Naciones femenina.

Las más leídas

jadson Viera
EL PERFIL

Jadson Viera: campeón con Danubio, ganador clásico con Nacional ante Peñarol, ayudante del Cacique Medina y grandes campañas en Boston River

Lorena Perrone llegó a Las Palmas y fue directo a saludar a su hijo Jeremía Recoba, quien fue operado de su rodilla derecha
ESPAÑA

El tierno mensaje de Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba y mamá de Jeremía, quien llegó directo al sanatorio para saludarlo tras su operación de rodilla

Jadson Viera
NACIONAL

Nacional hizo oficial la llegada de Jadson Viera como entrenador y anunció cuál será su cuerpo técnico

Luciano González
CLÁSICO

Nacional 0-1 Peñarol por el Torneo Clausura de Tercera: con gol de Luciano González el aurinegro se quedó con el clásico

Temas:

selección uruguaya Argentina Uruguay Estadio Centenario Argentina Liga de Naciones Eliminatorias

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos