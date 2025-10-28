Uruguay 0-0 Argentina EN VIVO: en 8 minutos la celeste se salvó tres veces por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

La selección uruguaya femenina que dirige Ariel Longo enfrenta este martes a Argentina en el Estadio Centenario desde la hora 18 por la Liga de Naciones -el símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino- que clasifica al Mundial de Brasil 2027. Las celestes debutan en el torneo, ya que en la primera fecha, tuvieron libre.
