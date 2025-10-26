Dólar
/ Nacional / salto

Salto: un hombre de 30 años se encuentra grave tras haber sido baleado en la cabeza

Según la Policía, el ataque fue perpetrado por dos individuos que circulaban en moto

26 de octubre 2025 - 20:28hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 30 años se encuentra grave luego de haber sido baleado en la cabeza en el barrio Quiroga del departamento de Salto, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Según la misiva policial, el hecho se registró en calles 3 y 4 en la tarde de este domingo, próximo a las 17 horas, cuando las autoridades recibieron un llamado que alertaba sobre un hombre caído con una herida de arma de fuego en la cabeza, presuntamente ocasionada por dos individuos que circulaban en moto.

Los efectivos se presentaron en el lugar y constataron la presencia del hombre herido, a quien asistieron y trasladaron al Hospital Regional Salto, donde ingresó en estado de coma.

De acuerdo al reporte de la Policía, hay pistas y elemento firmes sobre los posibles autores.

La víctima se encuentra hemodinámicamente inestable, con respiración asistida y su estado de salud es grave.

Noticia en desarrollo

