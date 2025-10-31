Dólar
/ Nacional / COCAÍNA LÍQUIDA

Ingresaban cocaína líquida a la Cárcel de Canelones, la solidificaban y la vendían dentro: hay cuatro condenados

El valor aproximado de las sustancias incautadas se estima en $4.500.000, según informó el Ministerio del Interior

31 de octubre 2025 - 18:32hs
Botella plástica con cocaína disuelta

Foto: Ministerio del Interior

Foto: Ministerio del Interior

La Justicia condenó el pasado jueves a cuatro personas por el ingreso de cocaína en estado líquido a la Cárcel de Canelones, se estima que la solidificaban y la vendían dentro del complejo penitenciario.

En la operación se logró incautar paquetes con sustancia blanca de casi medio kilo, una botella plástica con cocaína disuelta y sustancias que se utilizaban presuntamente para la solidificación de la cocaína líquida. El valor aproximado de las sustancias incautadas se estima en $4.500.000.

Un hombre de 32 años y otro de 41 fueron condenados a un año y medio de prisión por ser coautores de un delito de asociación para delinquir, en concurso fuera de la reiteración con un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa.

Otro hombre de 31 y un joven de 23 años, tendrán medio año de prisión y fueron condenados como cómplices penalmente responsables de un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa.

La investigación fue llevada a cabo por la fiscal Departamental de 1.º Turno de Canelones Irena Penza y unidades policiales de cárceles.

Las autoridades concluyeron que la droga ingresaba oculta en envíos de encomiendas, utilizando envases de productos de uso doméstico y paquetes de alimentos, por lo que reforzaron los controles internos y se obtuvieron las primeras incautaciones.

Según las indagaciones, se estima que una vez dentro de la prisión la sustancia era procesada para su eventual solidificación y posterior comercialización interna. Tras tareas de inteligencia, se identificaron a presos y a sus contactos externos con los que actuaban de manera coordinada para introducir la droga.

Los envíos eran realizados desde distintos puntos de La Paz y Montevideo, utilizando intermediarios para encubrir a los verdaderos destinatarios.

Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en estas ciudades, un día antes de que se obtuviera las condenas.

