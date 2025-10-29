Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Turismo abrió un llamado laboral para cubrir tres vacantes en la Dirección General de Secretaría del organismo, en el puesto de Técnico Analista de Contabilidad y Finanzas.
Requisitos excluyentes:
Los postulantes deben cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
-
Título de Técnico/a en Administración expedido por la Universidad de la República (Udelar) o equivalente en instituciones reconocidas.
-
Título intermedio de Analista Universitario en Administración y Contabilidad expedido por la Udelar o equivalente.
-
Estudiante avanzado con el 50% de los créditos aprobados en la carrera de Contador Público (Udelar o equivalente).
-
Título Técnico en Administración (terciario no universitario) expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).
Detalles del puesto:
-
Tipo de vínculo: Provisoriato, con posibilidad de permanencia tras evaluación a los 12 meses.
-
Retribución: $62.570 nominales a valores de enero de 2025.
-
Carga horaria: 40 horas semanales.
-
Lugar de desempeño: Montevideo, en la Rambla 25 de agosto de 1825 esquina Yacaré.
-
Duración del contrato: 12 meses en carácter provisoriato, con posibilidad de permanencia en el cargo tras evaluación.
-
Disponibilidad: Es imprescindible que los postulantes tengan disponibilidad para trasladarse al interior del país cuando el servicio lo requiera.
Incompatibilidades y prohibiciones:
Los postulantes deberán completar y firmar una declaración jurada en relación a las incompatibilidades y prohibiciones, que incluyen:
-
No mantener otros vínculos con la Administración Pública, salvo que sean compatibles según norma jurídica.
-
No percibir pasividad o subsidio proveniente de actividad pública.
-
No haber sido desvinculado por falta grave administrativa ni tener inhabilitaciones judiciales.
¿Cómo postularse?
Los interesados deben realizar su postulación a través de este enlace del sitio web de Uruguay Concursa.