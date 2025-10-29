Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

El periodo de postulación para este llamado laboral se extenderá hasta el 11 de noviembre

29 de octubre 2025 - 10:41hs
Ministerio de Turismo

Ministerio de Turismo

Leonardo Carreño

El Ministerio de Turismo abrió un llamado laboral para cubrir tres vacantes en la Dirección General de Secretaría del organismo, en el puesto de Técnico Analista de Contabilidad y Finanzas.

Requisitos excluyentes:

Los postulantes deben cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

  • Título de Técnico/a en Administración expedido por la Universidad de la República (Udelar) o equivalente en instituciones reconocidas.

  • Título intermedio de Analista Universitario en Administración y Contabilidad expedido por la Udelar o equivalente.

  • Estudiante avanzado con el 50% de los créditos aprobados en la carrera de Contador Público (Udelar o equivalente).

  • Título Técnico en Administración (terciario no universitario) expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Detalles del puesto:

  • Tipo de vínculo: Provisoriato, con posibilidad de permanencia tras evaluación a los 12 meses.

  • Retribución: $62.570 nominales a valores de enero de 2025.

  • Carga horaria: 40 horas semanales.

  • Lugar de desempeño: Montevideo, en la Rambla 25 de agosto de 1825 esquina Yacaré.

  • Duración del contrato: 12 meses en carácter provisoriato, con posibilidad de permanencia en el cargo tras evaluación.

  • Disponibilidad: Es imprescindible que los postulantes tengan disponibilidad para trasladarse al interior del país cuando el servicio lo requiera.

Incompatibilidades y prohibiciones:

Los postulantes deberán completar y firmar una declaración jurada en relación a las incompatibilidades y prohibiciones, que incluyen:

Más noticias
Palacio Municipal
LLAMADO LABORAL

Intendencia de Montevideo abrió llamado laboral con sueldo de $93 mil por 30 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

llamado laboral del poder legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide bachillerato completo
LLAMADO LABORAL

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo

  • No mantener otros vínculos con la Administración Pública, salvo que sean compatibles según norma jurídica.

  • No percibir pasividad o subsidio proveniente de actividad pública.

  • No haber sido desvinculado por falta grave administrativa ni tener inhabilitaciones judiciales.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben realizar su postulación a través de este enlace del sitio web de Uruguay Concursa.

Temas:

Llamado laboral Ministerio de Turismo finanzas

Seguí leyendo

Las más leídas

Jorge Gandini

Lobraus anunció demanda contra director de ANP Jorge Gandini por US$ 1 millón y no hubo conciliación

Lorena Perrone llegó a Las Palmas y fue directo a saludar a su hijo Jeremía Recoba, quien fue operado de su rodilla derecha
ESPAÑA

El tierno mensaje de Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba y mamá de Jeremía, quien llegó directo al sanatorio para saludarlo tras su operación de rodilla

Alberto Kesman
REDES SOCIALES

Alberto Kesman se equivocó con el nombre del nuevo técnico de Nacional y las redes lo convirtieron en meme: la reacción del relator

Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones
LIGA DE NACIONES

Uruguay 2-2 Argentina: un error celeste en la hora, le costó carísimo y le dio la igualdad a las albicelestes en el clásico por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos