Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Título Técnico en Administración (terciario no universitario) expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Estudiante avanzado con el 50% de los créditos aprobados en la carrera de Contador Público (Udelar o equivalente).

Título intermedio de Analista Universitario en Administración y Contabilidad expedido por la Udelar o equivalente.

Título de Técnico/a en Administración expedido por la Universidad de la República (Udelar) o equivalente en instituciones reconocidas.

Retribución: $62.570 nominales a valores de enero de 2025.

Carga horaria: 40 horas semanales.

Lugar de desempeño: Montevideo, en la Rambla 25 de agosto de 1825 esquina Yacaré.

Duración del contrato: 12 meses en carácter provisoriato, con posibilidad de permanencia en el cargo tras evaluación.