Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / LLAMADO LABORAL

Intendencia de Montevideo abrió llamado laboral con sueldo de $93 mil por 30 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

El plazo de inscripción se extiende desde la medianoche del 3 de noviembre hasta las 23:59 del 17 de noviembre

28 de octubre 2025 - 11:33hs
Palacio Municipal
Palacio Municipal Diego Battiste

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado laboral para cubrir una vacante de oftalmólogo en la división de Tránsito del Departamento de Movilidad.

El puesto ofrece un régimen laboral de 30 horas semanales en régimen de seis horas diarias. La remuneración nominal es de $92.968.

Las responsabilidades del cargo incluyen realizar exámenes de rutina -como medida de capacidad visual y de tensión ocular- y otros estudios de valoración del estado funcional del paciente.

Más noticias
Foto de archivo: la aplicación Uber abierta en un celular
CIUDAD

"Los estamos convocando a trabajar uno a uno": IMM reemplaza permisarios inactivos de Uber y Cabify con anotados en el último llamado

montevideo suma 50 nuevos omnibus electricos: cutcsa anuncia que proximamente se incorporaran 60 unidades mas
TRANSPORTE

Montevideo suma 50 nuevos ómnibus eléctricos: Cutcsa anuncia que próximamente se incorporarán 60 unidades más

Requisitos excluyentes

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Título de licenciado en Oftalmología o de doctor en Medicina, especialidad Oftalmología u otro título universitario de grado equivalente expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

-Ser ciudadano/a natural o legal

-Ser mayor de 18 años de edad al momento de la inscripción.

Proceso de inscripción

El plazo de inscripción se extiende desde la medianoche del 3 de noviembre hasta las 23:59 del 17 de noviembre.

Los postulantes deberán completar el formulario electrónico disponible en el sitio web oficial de la comuna capitalina.

Si el número de inscritos supera los 100 aspirantes, se realizará una preselección mediante sorteo.

Temas:

Intendencia de Montevideo Llamado laboral oftalmólogo trabajo

Seguí leyendo

Las más leídas

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

La fiscal Sandra Fleitas. Archivo
FISCALÍA

La denuncia contra Cardama será investigada por la fiscal Sandra Fleitas, a quien Charles Carrera intentó recusar y que archivó la denuncia falsa contra Orsi

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos