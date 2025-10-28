Intendencia de Montevideo abrió llamado laboral con sueldo de $93 mil por 30 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado laboral para cubrir una vacante de oftalmólogo en la división de Tránsito del Departamento de Movilidad.

El puesto ofrece un régimen laboral de 30 horas semanales en régimen de seis horas diarias. La remuneración nominal es de $92.968 .

Las responsabilidades del cargo incluyen realizar exámenes de rutina -como medida de capacidad visual y de tensión ocular- y otros estudios de valoración del estado funcional del paciente.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Título de licenciado en Oftalmología o de doctor en Medicina, especialidad Oftalmología u otro título universitario de grado equivalente expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

-Ser ciudadano/a natural o legal

-Ser mayor de 18 años de edad al momento de la inscripción.

Proceso de inscripción

El plazo de inscripción se extiende desde la medianoche del 3 de noviembre hasta las 23:59 del 17 de noviembre.

Los postulantes deberán completar el formulario electrónico disponible en el sitio web oficial de la comuna capitalina.

Si el número de inscritos supera los 100 aspirantes, se realizará una preselección mediante sorteo.