/ Nacional / ACOSO SEXUAL

Mujer denunció situación de acoso sexual en un ómnibus interdepartamental: "Le saqué la mano y llamé desesperada al guarda"

El hombre fue bajado del ómnibus y trasladado en patrullero hasta la comisaría, al tiempo que la víctima presentó una denuncia en Young

29 de octubre 2025 - 12:40hs
31122020-_MGL2038 (1)

Una mujer fue víctima días atrás de un episodio de acoso sexual en un ómnibus interdepartamental de la compañía Copay que la llevaba desde Montevideo hasta Paysandú.

La artista Agustina Da Fonseca narró en su cuenta de Facebook que el episodio comenzó apenas iniciado el viaje. Ella se sentó en el asiento que le correspondía y a su lado se ubicó un hombre que no tenía ese asiento asignado. El hombre, desde el principio, "se acercaba demasiado", lo que la hizo "sentirse incómoda", según relató en su perfil.

De todas formas, como estaba cansada, logró dormir. Antes de llegar a Young (Río Negro) se despertó y se percató que el hombre a su lado le estaba tocando la entrepierna.

Embed

"Reaccioné de inmediato: le saqué la mano, grité y llamé desesperada al guarda. Estaba ahogada de los nervios y la indignación. El tipo negaba todo. El guarda lo cambió de asiento, pero yo me sentía sola, temblando, y sin entender cómo nadie hacía nada", relató.

Dos mujeres se acercaron a ella para acompañarla e invitarla a sentarse con ellas. Además, le sacaron una foto al individuo.

El ómnibus se detuvo. El hombre fue subido a un patrullero hacia la comisaría de Young y ella fue con las mujeres a hacer la denuncia. Luego, el bus fue a buscarlas para continuar el viaje.

"Comparto esto porque hay que hablarlo. Porque soy mamá, porque trabajo con niñas, porque esto pasa todos los días y muchas veces se tapa. Varias mujeres me contaron que vivieron algo parecido y no pudieron reaccionar: por miedo, por shock, por vergüenza. Yo hoy hablo por mí y por todas las que no pudieron hacerlo. Nunca imaginé pasar por algo así. No sabés lo que se siente hasta que te toca", lamentó.

Da Fonseca valoró que Copay esté "tomando medidas para mejorar la seguridad", pero lamentó que a nivel judicial "a veces parece que todo queda en la nada".

"Yo, por mi parte, no voy a callarme. Viajo seguido, y quiero poder hacerlo tranquila, como tantas mujeres que viajan solas para estudiar, trabajar o ver a sus familias. Ojalá se haga justicia, por mí y por todas. Porque yo solo quería llegar feliz a ver a mi hijo, y este tipo me arruinó el día, el viaje, y una parte de mi tranquilidad", cerró.

