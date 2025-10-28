Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

Detuvieron al sospechoso de violar a una adolescente de 14 años en el Prado: tiene 43 años y más de 20 antecedentes

La adolescente fue atacada mientras caminaba con su novio por el Prado; el delincuente los amenazó con un arma

28 de octubre 2025 - 19:18hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Policía detuvo a un hombre de 43 años por el caso de la adolescente de 14 años que denunció haber sido violada en la noche del domingo en el Prado de Montevideo, cuando caminaba con su novio, también menor de edad.

El hombre de 43 años fue detenido en la tarde de este martes por pedido de la Justicia, informaron desde el Ministerio del Interior a El Observador.

El ahora detenido tiene más 20 de antecedentes penales, el último por hurto en grado de tentativa. El hombre fue detenido por desacato, debido que no se presentó a declarar en Fiscalía durante la tarde del pasado lunes por la violación a la menor de edad, según informó Telemundo de Canal 12.

Sobre las 20:00 de domingo, los adolescentes de 14 años fueron amenazados por un hombre con arma de fuego. Más tarde, pero ese misma noche, el padre de la adolescente realizó un arresto ciudadano al presunto autor de la violación y lo llevó hasta la Seccional 8ª de Sayago y Prado Norte.

Este hombre declaró y fue puesto en libertad debido a que hasta el momento no se cuenta con las evidencias suficientes para solicitar una orden de detención.

Tras esto, la Fiscalía dispuso su citación para este lunes, sin embargo, este no se presentó. La fiscal del caso, Verónica Bujarín, sigue investigando si el detenido por desacato es el autor de la violación en el Prado.

Las autoridades tomaron muestras a la víctima en la búsqueda de ADN del eventual agresor sexual. El joven de 14 años, pareja de la adolescente, en su momento no pudo dar declaraciones debido al estado de shock en que se encontraba.

