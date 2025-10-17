Conocía a menores a través de un juego online y los obligaba a mantener relaciones sexuales en un hotel: fue condenado a más de 9 años de prisión

Un hombre de 35 años que contactaba a niños y adolescentes a través del videojuego online Free Fire y los obligaba a mantener relaciones sexuales fue condenado a 9 años y 10 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

El hombre fue condenado como como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, entre otros ilícitos, informó la Fiscalía General de la Nación.

También un delito de desacato, reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad , reiterados delitos de corrupción y ultraje a menores de edad (también conocido como grooming ) especialmente agravado, acoso telemático especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real entre sí.

La investigación concluyó que a través del juego Free Fire obtenía los datos de contacto de los usuarios y que mediante la red social Tik Tok –de la que era influencer– ofrecía regalos a los menores y los citaba por WhatsApp para entregarles los premios.

Mediante videollamada, el ahora condenado también les pedía a los niños que hicieran determinados actos sexuales, a cambio de recargas de datos a sus celulares.

"No soy un ogro”, “¿qué parte de tu cuerpo no te gusta?”, “¿no entendés de qué te estoy hablando cuando te pido fotos?”, “¿no querés pertenecer al clan?”, fueron algunas de las frases enviadas a los menores.

Entre los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025, el agresor utilizaba una identidad falsa o se hacía pasar por un menor de edad. De esa forma citó a varios niños de entre 13 y 15 años de edad a la habitación de un hotel, donde los obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio dinero en efectivo y recarga de datos para celular.

"Mirá que yo te puedo regalar cosas” y “¿no querés pertenecer al clan Gobernantes?", fueron algunas de las frases que utilizaba con los menores de edad, según recapituló la Fiscalía actuante.

Esta institución definió al grooming como "un proceso en el que un adulto se gana la confianza de un menor, muchas veces haciéndose pasar por otro joven, para luego manipularlo y abusar de él sexualmente o extorsionarlo con imágenes íntimas"

Uno de los menores se negó a ir al hotel en cuestión, por lo que fue amenazado y advertido de que le harían daño a su familia.

En marzo de 2025, enterada la madre de la víctima de la situación de abuso y acoso que estaba sufriendo su hijo, realizó la denuncia penal que activó esta investigación a cargo de la fiscal Irena Penza. Las autoridades concurrieron al domicilio en cuestión y el hombre se desacató.

Del examen del celular y equipos incautado se evidencian conversaciones con decenas de víctimas, tanto uruguayas como extranjeras. Además, se encontraron una serie de videos e imágenes con contenido sexual infantil, muchos de ellos elaborados por el propio condenado.

Además de los casi 10 años de condena mediante proceso abreviado, el hombre no podrá trabajar en áreas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, o personas mayores de edad. Tampoco tendrá la patria potestad en caso de tener hijos menores de edad a su cargo.

Una sanción económica equivalente a 12 Salarios Mínimos Nacionales, la inhabilitación especial para desempeñar tareas que impliquen trato directo con menores y la inscripción en el Registro de Abusadores Sexuales, son el resto de sanciones que recibió.