"Me decían que la mujer es una pecadora que aleja de Dios a los hombres": los abusos físicos y sexuales que la secta británica Jesus Army cometió durante 50 años

La iglesia estableció su sede en el New Creation Hall, donde también vivía Stanton. BBC

COLÓN "No te abro nada": una mujer narró cómo enfrentó a delincuente que pretendía robar en viviendas para jubilados

Dos sobrevivientes han compartido sus experiencias.

"Fue horrible"

Surgido en una casa parroquial de una pequeña capilla en Northamptonshire, en 1969, el Ejército de Jesús creció rápidamente en número de adeptos y poder económico.

En su apogeo, tuvo más de 2.000 miembros, cientos de los cuales vivían juntos en casas comunales en el centro de Inglaterra.

La agrupación religiosa ofrecía a las personas sin hogar o vulnerables y a las familias temerosas de Dios la promesa de una "nueva creación" a través de un modo de vida devoto y completamente dedicado a esta causa.

Los residentes de la comuna se sometían a un intenso régimen de trabajo y culto. Todos sus ingresos se destinaban a un fondo común y todo se compartía, desde la ropa interior hasta la crianza de los hijos.

Los niños podían ser disciplinados por cualquier adulto, mientras que a los jóvenes y a los recién llegados se les asignaba a un "pastor" masculino para supervisar su desarrollo espiritual.

A la edad de 12 o 13 años, los niños solían ser separados de sus padres.

Carroll Weston/BBC John Everett, antiguo miembro de la Hermandad de Jesús , ha documentado su experiencia en la secta.

Para John Everett, todo comenzó como un sueño de vida en comunidad.

"Siempre tuve el anhelo de llevar un estilo de vida diferente al materialista", asegura. "Tenía la sensación de que luchar por la riqueza no equivalía a la felicidad, y no me sentía apegado a los bienes materiales como parecían estarlo muchos de mis amigos".

En 1976, a los 18 años, le dijeron que en el pueblo de Bugbrooke, cerca de Northampton (centro de Iglaterra), un predicador cristiano llamado Noel Stanton había creado un "estilo de vida comunitario" que ya atraía a cientos de jóvenes.

Después de ahorrar algo de dinero, Everett viajó desde su casa en Kent para experimentarlo por sí mismo y pronto le encontró el atractivo.

"Recuerdo a un chico llamado Andy en el jardín. Estaba quitando hierbas y recuerdo que cantaba mientras lo hacía. Y eso fue lo primero que realmente me llamó la atención, lo felices que parecían todos. Sentí que era lo que anhelaba".

Sin embargo, para llevar esa vida había que hacer sacrificios, porque "cualquier tipo de entretenimiento era mal visto", explica Everett.

"Así que se acabó el cine, se acabó la televisión. Y a partir de ahí tendría que dejar de escuchar música".

BBC El lugar donde empezó la secta sus actividades.

Pero después de un tiempo empezó a tener dudas, entre otras cosas por cómo se trataba a los niños.

Dice que a los menores se les castigaba con varas, lo que "se suponía que era una forma amorosa de corrección".

"Se llevaron a un niño pequeño de la mesa del comedor para castigarlo, y todos pudimos oírlo. Sus gritos mientras lo golpeaban, y en esa ocasión fueron al menos seis veces, fue horrible. Fue... humillante para el niño. Fue humillante para todos. Horrible", recuerda.

Everett comenzó a documentar lo que había visto y oído durante su estancia en la Hermandad de Jesús.

Finalmente se marchó, pero fue tildado de "traidor" y se les prohibió a todos los miembros del grupo ponerse en contacto con él.

"Te dicen que eres pecadora por ser mujer"

Los miembros de la comuna vivían bajo la autoridad incuestionable del creador del movimiento, Noel Stanton, un fanático que predicaba diariamente sobre los pecados de la carne y maldecía a los miembros descarriados diciendo que eran "perezosos" que irían al infierno.

El Ejército de Jesús se convirtió en un gran emprendimiento que incluía tiendas, negocios y dos grandes fincas, y generaba millones cada año.

La sede del culto estaba en New Creation Hall, una granja en Bugbrooke, al noroeste de Londres, donde vivía Stanton.

Philippa comenzó a visitarla con su familia cuando era niña, antes de que se mudaran definitivamente al pueblo en 1986, "a un par de puertas" de Stanton.

"Se podía sentir su influencia, la verdad", dice. "No necesitaba estar adentro".

Annabel Amos/BBC Philippa ha creado un grupo para los sobrevivientes del Ejército de Jesús.

Muchos adolescentes, incluido su hermano mayor, fueron separados de sus familias y alojados en otros lugares.

Todo esto formaba parte de la creencia de Stanton de que la familia de Dios era más importante que la familia biológica.

Philippa cuenta que, cuando tenía 12 y 13 años, se dio cuenta de que una amiga de su misma edad estaba siendo víctima de abusos sexuales.

"Te decían constantemente que eras pecadora por ser mujer. Que estás distrayendo a los hombres de Dios. Te llamaban Jezabel. Noel te menospreciaba en cada oportunidad que tenía. Y quién creería que un hombre, un anciano, le haría cosas a alguien".

Pero finalmente, cuando aún era adolescente, testificó ante el tribunal contra un anciano que se convirtió en el primer miembro del grupo en ser condenado por agredir sexualmente a una persona joven.

BBC Como las cámaras estaban prohibidas, Philippa solo tiene unas pocas fotos de su infancia.

Dijo que fue rechazada por los líderes y huyó del grupo antes de fundar finalmente la Asociación de Sobrevivientes de la Hermandad de Jesús.

Cuando el Ejército de Jesús se disolvió tras la muerte de Stanton en 2009, surgieron acusaciones en su contra por numerosas agresiones sexuales a niños.

La Iglesia de la Hermandad de Jesús finalmente se disolvió en 2019 tras una serie de casos notables de abuso sexual.

Un informe de la Jesus Fellowship Community Trust (JFCT), un grupo encargado de resolver los asuntos de la iglesia, reveló que se estimaba que uno de cada seis niños involucrados en ella había sido abusado sexualmente por la secta.

BBC La iglesia estableció su sede en el New Creation Hall, donde también vivía Stanton.

Se cree que algunos de los acusados, entre ellos 162 antiguos líderes, pueden haber asumido funciones en diferentes iglesias, y la policía de Northamptonshire está en contacto con las autoridades locales pertinentes para ver si es necesario tomar medidas de protección.

El JFCT dijo que lamentaba "el grave impacto perjudicial" en la vida de las personas y esperaba que la conclusión del plan de reparación "brindara una oportunidad para mirar hacia el futuro" a todos los afectados durante 50 años.

Hasta la fecha, unos 12 exmiembros de la Iglesia de la Hermandad de Jesús han sido condenados por agresiones sexuales y otros delitos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC