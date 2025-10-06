Dólar
Un hombre fue imputado por abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 12 años, que ahora está embarazada de cinco meses

En mayo la niña había sido atendida por un médico debido a ciertos síntomas, pero en ese momento el profesional descartó un embarazo

6 de octubre 2025 - 11:29hs
La niña cursa el quinto mes de embarazo

Leonardo Carreño

La Justicia de Artigas imputó a un hombre de 41 años por abusar sexualmente y embarazar a su hijastra, una niña de 12 años, que ahora cursa el quinto mes de embarazo pese a que un doctor había descartado la posibilidad en el mes de mayo.

El hombre fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, según informó el medio local Clicregional y confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

De acuerdo con el reporte, los abusos fueron cometidos contra una misma víctima, una niña de 12 años, hija de la pareja del imputado. La menor se encuentra en el quinto mes de gestación.

En mayo la niña había sido atendida por un médico debido a ciertos síntomas, pero en ese momento el profesional descartó un embarazo. Con el paso de los meses, la condición de la menor se hizo evidente y fue descubierta por su madre, quien presentó la denuncia policial el viernes pasado.

Además de los delitos sexuales, el hombre es investigado por varios hurtos y presenta antecedentes de adicción a las drogas, al alcohol y al juego, según la información publicada por el medio local.

Los abusos habrían comenzado a fines del año pasado, y tras la formalización, la Justicia dispuso prisión preventiva por 180 días, plazo durante el cual se desarrollará la etapa de investigación y posterior juicio.

