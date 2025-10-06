Un hombre fue asesinado afuera de un pub en Cordón: hay un detenido

Un hombre fue asesinado de varios disparos afuera de un pub del barrio Cordón , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4) el hecho ocurrió sobre las calles Cerro Largo y Piedra Alta .

La víctima se encontraba en una moto sobre la vereda del pub cuando un grupo de delincuentes pasaron en otra moto por la zona y dispararon en dirección a la víctima.

El hombre fue llevado de urgencias a un centro médico cercano, donde murió pocas horas después .

En el lugar de los hechos había cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, las cuales permitieron detener a un hombre de nacionalidad dominicana con antecedentes, según pudo saber El Observador.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía, quienes continúan trabajando para esclarecer lo que pasó.