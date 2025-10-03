Atentado contra Mónica Ferrero: la Policía detuvo a un segundo hombre como autor material del hecho

Foto: Inés Guimaraens

En el marco de la investigación por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, la Policía detuvo en las últimas horas a un hombre, que se suma al detenido el miércoles por la noche. Este último, señalado como uno de los autores materiales del ataque, será imputado este viernes por la fiscal de Estupefacientes, Angelita Romano.

La detención fue divulgada en primera instancia por el periodista Eduardo Preve y confirmada con fuentes del Ministerio del Interior. Según la información proporcionada ya se había imputado previamente a un delincuente por su participación en la logística y armado del atentado, quien fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación. Este implicado fue imputado, entre otros delitos, por asociación para delinquir.

La fiscal decidirá hoy si imputa y envía a prisión a los últimos detenidos por el atentado, un caso que sigue bajo investigación.

El jueves la Policía detuvo a dos hombres como sospechosos del atentado ocurrido el pasado domingo. Una de las detenciones se produjo durante allanamientos en el barrio Atahualpa el miércoles, donde se capturó a un presunto implicado en la vivienda de las calles Ramón Márquez y Ramón de Santiago. El otro detenido fue informado por el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, el jueves por la mañana. Ambos quedaron a disposición de la fiscal del caso, quien evaluará sus posibles formalizaciones este viernes.

Con estas capturas, el número de detenidos en el caso asciende a cinco. El domingo, horas después del atentado, la Policía había detenido a un hombre y una mujer que fueron hallados en el Volkswagen Bora negro utilizado en el ataque. El hombre fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, y permanecerá en prisión preventiva hasta el 28 de marzo. La mujer fue liberada por no haber suficientes pruebas para iniciar una persecución penal en su contra. Además, este miércoles, la Policía detuvo a un joven de 21 años en el barrio La Unión por un intento de homicidio, y las autoridades investigan si tiene algún vínculo con el atentado.