La camioneta usada para atentar contra la fiscal Mónica Ferrero realizó inteligencia en el barrio al menos 20 días antes

Uno de los disparos que impactó en el fondo de la casa de Ferrero

La camioneta que los delincuentes usaron para trasladarse y luego atentar contra la fiscal de Corte , Mónica Ferrero , en su casa de Jacinto Vera (en el límite con Brazo Oriental), fue vista al menos 20 días antes haciendo inteligencia en el barrio .

Cámaras de vigilancia de la zona registraron al vehículo –que luego del atentado apareció quemado cerca del Cementerio del Norte – en las calles traseras a la casa de Ferrero al menos desde el 11 de setiembre. También fue visto en los registros el Volkswagen Bora negro que dio apoyo logístico a los delincuentes, según supo El Observador.

La Policía debió pedir a los vecinos de la zona apoyo con imágenes de cámaras de videovigilancia particulares .

CASO FERRERO Hay dos nuevos detenidos por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

ENSAYO Presidente de la SCJ dijo que ataque contra Mónica Ferrero fue un "ensayo" de hasta "donde puede llegar" el crimen organizado

Los delincuentes pasaron inadvertidos , pese a que la fiscal cuenta con una guardia 24 horas que vigila la entrada de su casa y que ahora, después del atentado, fue reforzada.

Según el registro de las imágenes, los delincuentes llegaron en la madrugada del domingo en la camioneta Great Wall blanca con un tablón, que utilizaron para moverse por los techos de las casas.

Accedieron por la calle que da al fondo de la casa de Ferrero y llegaron hasta su patio por los techos. Desde allí dispararon al menos tres veces contra las ventanas de la cocina y un cuarto, y lanzaron una granada que detonó en el piso.

La fiscal resultó ilesa y también su familia. Producto del atentado, la Policía reforzó la seguridad, tanto en la garita que custodia su casa como en la vigilancia en la manzana. Además, la fiscal cuenta con una persona custodiando el fondo de su casa.

Por el momento hay una persona imputada, que fue encontrada por la Policía circulando en el mismo auto negro que se usó para dar apoyo en el atentado. El hombre fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, según detalló Fiscalía.

Hay otra persona detenida que está a la espera de una resolución judicial y que se vincula también con el atentado.

Además de distintos operativos y allanamientos, el Ministerio del Interior hizo requisas en cárceles, donde incautó celulares que están siendo analizados.