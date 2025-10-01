5 de Oro: resultados del miércoles 1° de octubre EN VIVO

Este miércoles 1° de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 37.000.000, lo que equivale a más de US$ 930.000.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 15.018.051 y resultó vacante . El Pozo de Plata ponía en juego $ 653.686 y tuvo tres aciertos que se repartieron $ 217.895 cada uno .

Mientras que el Pozo Revancha sorteaba $ 22.044.671 y registró un acierto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 15 de Pando .

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 40 millones de pesos

JUEGOS DE AZAR 5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 28 de setiembre en vivo

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 01/10/2025

Resultados del Pozo de Oro

29

25

36

32

11

Bolilla extra: 08

Resultados del Pozo Revancha

26

20

32

02

03

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.