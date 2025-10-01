Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 1° de octubre EN VIVO

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

1 de octubre 2025 - 22:38hs
Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 1° de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 37.000.000, lo que equivale a más de US$ 930.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 15.018.051 y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 653.686 y tuvo tres aciertos que se repartieron $ 217.895 cada uno.

Mientras que el Pozo Revancha sorteaba $ 22.044.671 y registró un acierto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 15 de Pando.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 01/10/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 29
  • 25
  • 36
  • 32
  • 11
  • Bolilla extra: 08

Resultados del Pozo Revancha

  • 26
  • 20
  • 32
  • 02
  • 03

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro La Banca Canal 12 Pozo de Oro

