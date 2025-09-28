Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Lunes:
Mín  12°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan casi 25 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

28 de septiembre 2025 - 8:53hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Este domingo 28 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 24.8 millones de pesos, lo que se traduce en más de 620 mil dólares (U$S 622.108).

El Pozo de Oro sortea un total de 8 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 16.8 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 20 millones de pesos

Sorteo del 5 de oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 21 de setiembre en vivo

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

sorteo Sorteo del 5 de Oro 5 de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para octubre 2025
PRESTACIONES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para octubre de 2025: aquí todas las fechas

Patricia Madrid
TELEVISIÓN

El picante comentario de Patricia Madrid tras un móvil sobre la Marcha de la diversidad: "mínimamente tengo que saber por qué marcho"

El error de Federico Valverde y Tchouameni en el quinto gol de Atlético de Madrid a Real Madrid: mirá el video
LALIGA ESPAÑOLA

El error de Federico Valverde y Tchouameni en el quinto gol de Atlético de Madrid a Real Madrid: mirá el video

Cerro Largo vs Peñarol
TORNEO APERTURA

Cerro Largo FC 1 vs Peñarol 3: el carbonero comenzó muy mal, remontó, sufrió en el final y lo liquidó con Jaime Báez

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos