Nacional / INVESTIGACIÓN

Encontraron la camioneta en la que habrían fugado los delincuentes que atentaron contra la casa de Ferrero

La camioneta estaba incendiada en la Rambla Costanera, al lado del Arroyo Miguelete

28 de septiembre 2025 - 13:16hs
La camioneta había sido incendiada

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) el vehículo fua hallado en la Rambla Costanera, al lado del Arroyo Miguelete y detrás del Cementerio Central.

Policía Científica realiza las pericias correspondientes y el departamento de Investigaciones del Ministerio del Interior lleva adelante las tareas de rigor para obtener insumos que permitan esclarecer el caso.

El caso

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, denunció que dos personas ingresaron al patio de su vivienda en la madrugada de este domingo y efectuaron disparos antes de huir, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador. Los atacantes provocaron daños materiales y en el lugar se encontró un pozo donde se investiga si intentaron colocar un artefacto explosivo. No hubo personas heridas, y el hecho es analizado por Investigaciones y Policía Científica.

