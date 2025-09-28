Encontraron la camioneta en la que habrían fugado los delincuentes que atentaron contra la casa de Ferrero

La camioneta había sido incendiada Captura de pantalla Telenoche - Canal 4

La Policía encontró la camioneta en la que habrían fugado los dos delincuentes que irrumpieron y efectuaron disparos en la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, esta madrugada, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) el vehículo fua hallado en la Rambla Costanera, al lado del Arroyo Miguelete y detrás del Cementerio Central.

Policía Científica realiza las pericias correspondientes y el departamento de Investigaciones del Ministerio del Interior lleva adelante las tareas de rigor para obtener insumos que permitan esclarecer el caso.

El caso La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, denunció que dos personas ingresaron al patio de su vivienda en la madrugada de este domingo y efectuaron disparos antes de huir, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador. Los atacantes provocaron daños materiales y en el lugar se encontró un pozo donde se investiga si intentaron colocar un artefacto explosivo. No hubo personas heridas, y el hecho es analizado por Investigaciones y Policía Científica.