Nacional / SEGURIDAD

"Van a caer": el mensaje del ministro del Interior, Carlos Negro, a la fiscal de Corte tras el atentado en su casa

"Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables", aseguró el ministro

28 de septiembre 2025 - 12:40hs
195 aniversario de la Jura de la Constitución/Carlos Negro
Foto: Leonardo Carreño

"Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables", escribió el secretario de Estado en sus redes sociales.

Además, dijo que desde el Ministerio del Interior "citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer".

"Nos reuniremos con el presidente de la República para presentar los avances de la investigación", resumió el jerarca, quien fue convocado por el mandatario para este lunes en Torre Ejecutiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/1972322866508013750?t=QJ0XZZn44xG6cjUCHN8Yww&s=19&partner=&hide_thread=false
Temas:

ministro Carlos Negro fiscal de Corte mónica ferrero

