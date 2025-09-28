Notable definición de Bruno Méndez para uno de los goles con los que Toluca derrotó a Mazatlán para ser líderes en México

Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed dio otra muestra de su poderío al imponerse 3-1 a Mazatlán este sábado en la undécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, un resultado que lo trepó a la punta a la espera de la salida del Cruz Azul. En los Diablos Rojos anotó u no de los goles el defensor uruguayo Bruno Méndez.

Toluca, vigente campeón, hiló su quinta victoria seguida y saltaron el liderato con 25 puntos, a la espera de lo que pase el domingo en la visita del Cruz Azul, que tiene 24 unidades, a Tijuana (8°).

El mediocampista Héctor Herrera (25'), con un disparo desde fuera del área, veinte minutos antes de ser expulsado, marcó el 1-0 en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.

El uruguayo Bruno Méndez (49') hizo el 2-0 con un remate de media vuelta en el área y el portugués Paulinho (88') sentenció el 3-0 con un penal.

Los Cañoneros (16°) se acercaron (90+2') con un tiro libre ejecutado por el colombiano Nicolás Benedetti.

"Controlamos las acciones de principio a fin; a pesar de tener un hombre menos, el equipo no tuvo opciones en contra y tuvo capacidad de hacer dos goles más. Vamos en crecimiento", dijo Mohamed, quien envió al campo un equipo alternativo, ya que el miércoles Toluca jugará contra LA Galaxy por la Campeones Cup.

A pesar del triunfo, Toluca no duerme como líder solitario, pues Monterrey (2°) también llegó a 25 puntos con su victoria por 1-0 sobre Santos (13°) en el estadio BBVA, en Nuevo Léon.

El argentino Lucas Ocampos, con un gol de cabeza (36'), hizo el gol del triunfo y disimuló la derrota 6-2 de los Rayados ante el campeón a mitad de semana.

América golea a Pumas de Keylor Navas

En el estadio de la Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, América (3°) llegó a 24 puntos al vencer 4-1 a los Pumas (10°) que se quedó con 13 unidades.

"Fue una victoria muy importante por los objetivos que tenemos. Nos vamos 1-0 abajo en el primer tiempo y en el segundo ajustamos un par de cosas. Mantuvimos una calma con agresividad y a partir de que cae el primer gol, ya tenía la confianza. El grupo sabe el potencial que tiene", comentó André Jardine, entrenador brasileño de América.

Tras pelear un balón ante la defensa americanista, Jorge Ruvalcaba entró al área y en el mano a mano con el arquero Ángel Malagón definió el 1-0 para los felinos (34').

Las Águilas encontraron el 1-1 (55') cuando el colombiano Álvaro Angulo marcó en propia puerta al desviar un potente centro del francés Allain Saint-Maximin.

El colombiano José Zúñiga hizo el 2-1 americanista con un remate de cabeza (59').

Alejandro Zendejas le marcó dos veces al portero costarricense Keylor Navas: hizo el 3-1 con un toque bombeado desde la línea frontal del área (73') y rubricó el 4-1 de penal (83').

Sebastián Cáceres fue titular mientras que Brian Rodríguez entró a los 80' y Rodrigo Aguirre a los 86'.

Chivas ganó en un lodazal

Por otro lado, las Chivas de Guadalajara (9°) del técnico argentino Gabriel Milito lograron su segundo triunfo al hilo al vencer 2-0 al colista Puebla.

El choque debió celebrarse el viernes, pero fue postergado para el sábado por una tormenta que empeoró el estado de la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, escenario días atrás de dos conciertos de la cantante colombiana Shakira.

"No eran las condiciones que esperábamos, pero teníamos que resolver el partido y fuimos muy contundentes", comentó Milito.

Las Chivas se alejaron de la parte baja de la tabla con 14 puntos, mientras que Puebla, dirigido por el argentino Hernán Cristante, se quedó con cinco unidades en el fondo de la clasificación.

Un espectacular remate de tijera de Bryan González (6') desde el corazón del área valió el 1-0 para Guadalajara.

Al 12, Omar Govea hizo el 2-0 con un disparo a más de 25 metros del arco que mandó al ángulo inferior izquierdo y se le escapó al portero Julio González.

Gol en contra de Juan Manuel Sanabria

En el estadio Hidalgo, Pachuca (7°) vino de atrás para vencer 2-1 a Atlético San Luis (12°).

Comandado por el exseleccionador mexicano Jaime "Jimmy" Lozano, bajo presión por los flojos resultados, los Tuzos rompieron una racha de seis partidos sin ganar.

"El equipo lamentablemente tenía una mala inercia, pero merecía más porque ha demostrado compromiso, esfuerzo y resiliencia. Hoy, lo más importante era ganar el partido", comentó Lozano.

Sebastián Pérez Bouquet adelantó 1-0 a Atlético (14') con un remate de cabeza al filo del área chica.

El ecuatoriano Enner Valencia con un penal (35') anotó el 1-1 para los dueños de casa.

Los Tuzos le dieron la vuelta al marcador (40') con una diana en propia puerta del uruguayo Juan Manuel Sanabria.

Por otro lado, en el estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara, Atlas (14°) también quebró una cadena de seis juegos sin triunfo al vencer in extremis 3-2 a Necaxa (15°) del timonel argentino Fernando Gago.

"Pudimos parar una caída libre, que es muy importante, pero queremos ganar de mejor manera", apuntó el técnico argentino de los Zorros, Diego Cocca.

Adiós a Berizzo

Al minuto 9, el argentino Mateo García se barrió en el área chica para conseguir el 1-0 de Atlas. Su compatriota Tomás Jacob (17') emparejó 1-1 con un tiro frente a la portería.

La escuadra atlista retomó la ventaja (29') con el 2-1 que marcó el serbio-montenegrino Uros Djurdjevic con un testarazo.

El 2-2 de los Rayos fue obra del colombiano Díber Cambindo con un toque a bocajarro (57').

El paraguayo Diego González con un penal (90+4') le dio el triunfo a los locales.

La jornada comenzó el viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez, donde Juárez (6°) venció 2-0 al León del astro colombiano James Rodríguez.

Esta derrota de La Fiera (11°) devino el sábado en la renuncia del director técnico argentino Eduardo Berizzo.