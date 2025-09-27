"¡Grande gladiador, cómo te quiero!": La emoción del exentrenador de Felipe Klüver, el argentino Osvaldo Borchi, al relatar la final en la que el uruguayo ganó la medalla de oro en el Mundial de Shanghái

La emoción del exentrenador de Felipe Klüver, el argentino Osvaldo Borchi, al relatar la final en la que el uruguayo ganó la medalla de oro en el Mundial de Shanghái

El exentrenador del remero uruguayo Felipe Klüver , el argentino Osvaldo Borchi, se emocionó con el gran logro de su expúpilo al relatar la final de sculls individual masculina del Mundial de Shanghai en la que el mercedario logró su histórica medalla de oro .

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Borchi relató la prueba y se emocionó al ver a su exdirigido ganar el mundial de su categoría.

La emoción del exentrenador de Felipe Klüver, el argentino Osvaldo Borchi, al relatar la final en la que el uruguayo ganó la medalla de oro en el Mundial de Shanghái

La emoción del exentrenador de Felipe Klüver, el argentino Osvaldo Borchi, al relatar la final en la que el uruguayo ganó la medalla de oro en el Mundial de Shanghái

REMO ¿Quién es Felipe Klüver, el remero que hizo historia para Uruguay en el Mundial de Shanghái?

REMO ¿Por qué es histórica la medalla de oro que consiguió Felipe Klüver en el mundial de remo?

“¡Felipe campeón del mundo! ¡Grande gladiador, como te quiero, impresionante!”, dijo el entrenador que ahora dirige a Paraguay al ver al uruguayo cruzar la línea de meta.

Klüver se colgó este sábado la medalla de oro en la final de sculls individual masculina de los Mundiales de remo que se disputan en Shanghái, China.

_INE2559_1.webp Bruno Cetraro, Osvaldo Borchi y Felipe Klüver Camilo dos Santos

El uruguayo, de 25 años, cruzó la meta con un tiempo de 06:54.10, lo que le permitió plantarse en la cima de la tabla, con el austriaco Julian Schoeberl segundo, a escasos tres segundos. El irlandés Jacob McCarthy completó el podio tras finalizar en 06:59.07.

Felipe Kluver EFE

Con Uruguay Klüver ya conquistó dos oros -en el Mundial sub-23 de Varense (Italia) 2022 en la categoría individual y en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 en cuádruples sculls-, y una plata (Santiago 2023), aunque con una embarcación en la que iban también sus siete compañeros más.

Además, fue finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.