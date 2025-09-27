Dólar
"¡Grande gladiador, cómo te quiero!": La emoción del exentrenador de Felipe Klüver, el argentino Osvaldo Borchi, al relatar la final en la que el uruguayo ganó la medalla de oro en el Mundial de Shanghái

“¡Felipe campeón del mundo! ¡Grande gladiador, como te quiero, impresionante!”, dijo el argentino Osvaldo Borchi en su relato

27 de septiembre 2025 - 17:29hs

El exentrenador del remero uruguayo Felipe Klüver, el argentino Osvaldo Borchi, se emocionó con el gran logro de su expúpilo al relatar la final de sculls individual masculina del Mundial de Shanghai en la que el mercedario logró su histórica medalla de oro.

Shanghai (China), 27/09/2025.- Uruguayan rower Felipe Kluver Ferreira celebrates after winning gold in the Lightweight Men's Single Sculls Final A at the World Rowing Championships 2025 in Shanghai, China, 27 September 2025. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI
Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Borchi relató la prueba y se emocionó al ver a su exdirigido ganar el mundial de su categoría.

“¡Felipe campeón del mundo! ¡Grande gladiador, como te quiero, impresionante!”, dijo el entrenador que ahora dirige a Paraguay al ver al uruguayo cruzar la línea de meta.

Klüver se colgó este sábado la medalla de oro en la final de sculls individual masculina de los Mundiales de remo que se disputan en Shanghái, China.

El uruguayo, de 25 años, cruzó la meta con un tiempo de 06:54.10, lo que le permitió plantarse en la cima de la tabla, con el austriaco Julian Schoeberl segundo, a escasos tres segundos. El irlandés Jacob McCarthy completó el podio tras finalizar en 06:59.07.

Con Uruguay Klüver ya conquistó dos oros -en el Mundial sub-23 de Varense (Italia) 2022 en la categoría individual y en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 en cuádruples sculls-, y una plata (Santiago 2023), aunque con una embarcación en la que iban también sus siete compañeros más.

Además, fue finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

