¿Por qué es histórica la medalla de oro que consiguió Felipe Klüver en el mundial de remo?

Felipe Kluver hizo historia para Uruguay luego de consagrarse campeón del mundo del single peso ligero en el mundial de remo en Shanghái, China . El uruguayo logró la medalla de oro tras imponerse en la final con un tiempo de 6.54.10 .

El nacido en Mercedes obtuvo el primer lugar con un tiempo de 6 minutos 54 segundos y 10 décimas , quedando por delante del austríaco Julian Schoeberl , plata con 6'57"85", y del irlandés Thomas Mc Carthy , bronce con 6'59"07.

De esta manera, consigue un logro histórico ya que es la primera vez que un uruguayo gana una medalla de oro en un Mundial de esta disciplina. Cabe destacar que los mundiales de remo se disputan desde 1962 y son anuales desde 1974, y Uruguay nunca había conquistado una medalla y mucho menos un título mundial.

Klüver ganó la serie y las semifinales y tras ser 5º en los primeros 500 metros, apretó el paso y sobre los 1.000 atacó al bote de Austria para tener un remate demoledor y ganar con 3 segundos y fracción de ventaja.

Felipe Klüver ya había ganado medallas en Copa del Mundo

En lo que va de 2025, Klüver, que representa a Flamengo de BRasil, ganó dos etapas de la Copa del Mundo —en Varese (Italia) y Lucerna (Suiza)—, certámenes que se disputan por etapas y en los que los competidores van sumando puntos para el ranking internacional. Esa competencia convive con el Campeonato Mundial, el torneo más prestigioso de la disciplina y el que acaba de conquistar, donde se reúnen los mejores remeros del planeta en una sola cita anual.

El uruguayo ya había sido campeón sudamericano, panamericano, campeón mundial Sub 23 y diploma olímpico en Tokio 2021. Con el título mundial senior, completa un recorrido que lo coloca en la cima de su deporte y marca un nuevo hito para el remo uruguayo.