Felipe Kluver ganó su serie semifinal en el Mundial de remo de Shanghái y buscará la primera medalla para Uruguay a este nivel en su historia

Felipe Kluver avanzó el miércoles por la noche (de Uruguay) a la final del single peso ligero en el Mundial de remo que se disputa en la ciudad china de Shanghái.

Kluver, de 25 años, ganó con autoridad la semifinal 2 con un tiempo de 7.28.40 superando a Halil Kaan Koroglu de Turquía que tuvo un registro de 7.31.12 y a Jacob McCarthy de Irlanda (7.33.01), quienes también lograron avanzar a la final A, donde se repartirán las medallas.

Cuarto fue Shakhzod Nurmatov de Uzbekistán con 7.33.29, quinto Alexis López de México con 7.48.66 y sexto Artem Matussevich de Kazakjistán con 7.49.34. Estos irán a la final B para definir los puestos 7 a 12.

En la serie 1, los tres clasificados a la final lo hicieron con mejores tiempos a los de Kluver lo cual determina que la definición será muy reñida.

El austríaco Julain Schoeberl ganó con un tiempo de 7.22.09, 6 segundos más rápido que el tiempo de Kluver.

El alemán Fabio Kress fue segundo con 7.25.00.

El chino Jiantao Gu fue tercero con 7.27.72.

Quedaron relegados a final B los botes de Estados Unidos, Hong Kong y Túnez.

Kluver ganó este año las dos etapas de Copa del Mundo en esta categoría, que no es olímpica.

En Varese su marca fue de 6.48.39 y en esa ocasión se impuso sobre Hong Kong e Italia.

En Lucerna ganó con un tiempo de 6.53.22 siendo plata Hong Kong y bronce Uzbekistán. Esas competencias fueron el 14 y 28 de junio.

Kluver es formado en Remeros de Mercedes y actualmente compite por Flamengo donde su entrenador es Ruben Scarpatti, con quien viajó a Shanghaí.

Uruguay nunca ganó una medalla en un Mundial de remo. Los mismos se disputan desde 1962 y desde 1974 se realizan todos los años, salvo en 2020 y 2021 donde se cancelaron por la pandemia del coronavirus.

El remo es el deporte en el que Uruguay ganó más medallas a nivel olímpico: una de plata (Eduardo Risso en single en Londres 1948) y tres de bronce (Guillermo Douglas en Los Angeles 1932, Juan Antonio Rodríguez y William Jones en el doble de Londres 1948 y el propio Rodríguez con Miguel Sejas en doble en Helsinki 1952).

Día y hora de la final del single peso ligero con Felipe Kluver

La final será este sábado 27 de setiembre a la hora 3.50 de Uruguay.

El torneo es transmitido por el canal de Youtube de World Rowing.

Nicole Yarzón fue cuarta en semifinales y correrá la final B del single peso ligero femenino

Pocos minutos antes de que Kluver corriera la semifinal, Nicole Yarzón disputó la suya en single peso ligero femenino donde terminó en el cuarto lugar.

El tiempo de Yarzón fue de 8.12.40 siendo superada por las embarcaciones de Irlanda (8.06.23), México (8.06.27) y Rusia (8.06.35). En la serie semifinal 1 se clasificaron Estados Unidos, China y Austria y Yarzón estuvo 6 segundos arriba de la cuarta, la canadiense Karissa Reiley.

Ahora buscará terminar lo más arriba en la final B que define los puestos 7 a 12. La misma se correrá el sábado 27 de setiembre a la hora 2.25.

Bruno Cetraro busca su lugar en la final del single abierto

En la madrugada de este viernes, a la hora 1.56 Bruno Cetraro buscará su lugar en la final del single abierto lo que le puede dar a la actuación de Uruguay otro componente histórico.

El olímpico en Tokyo 2020 y París 2024, correrá contra botes de Eslovenia, Nueva Zelanda, Rusia, Lituania y Moldavia.

Los tres primeros pasarán a la final A y los tres restantes pasarán a la final B.

Cetraro ganó su serie y fue segundo en cuartos de final, mientras que Kluver ganó la serie y la semifinal lo que determina que entre los dos ganaron tres de cuarto regatas obteniendo un segundo puesto en la restante.