Felipe Kluver también ganó su serie en el Mundial de remo de Shanghái y está en semifinales

Felipe Kluver ganó su serie del single peso ligero en el Mundial de remo que se disputa en Shanghái, China, y se clasificó a las semifinales del torneo. Nicole Yarzón también logró asegurar presencia entre las 12 mejores del mundo en la rama femenina.

El lunes, cerca de la medianoche de Uruguay y ya en la mañana del martes de China, Kluver corrió la serie 1 del single ligero y se impuso holgadamente con un tiempo de 7.05.58.

Dejó atrás con ese registro a Alexis López de México (7.11.79), Shakhzod Nurmatov de Uzbekistán (7.13.15), Mohammed Al-Khafaji de Irak (7.20.30), Jonghee Lee de Corea del Sur (7.21.27) y Bin Ahmad Faiz de Malasia (7.57.41).

Kluver correrá la semifinal 2 este miércoles a la hora 23.49. Los tres primeros pasarán a la final A para la pelea por medallas y los tres restantes a final B (puestos 7 a 12).

Kluver ganó este año las medallas de oro de las etapas de Copa del Mundo de Lucerna y Varese, por lo que es candidato a meterse en la final para pelear por el podio.

El lunes, Bruno Cetraro también había ganado su serie de single peso abierto pasando en este caso a cuartos de final porque hay más barcos en competencia, al ser una clase olímpica, estatus que no tiene el single peso ligero.

Poco antes que Kluver fue turno para Nicole Yarzón que también logró meterse en semifinales.

No lo hizo por la vía directa, ocupando el primer o segundo lugar de su serie, sino que lo hizo por terminar con el sexto mejor tiempo general entre las participantes.

Yarzón, nacida en Canadá y de padre uruguayo, fue cuarta en la serie 1 del single ligero femenino.

Empleó un tiempo de 7.54.33 para completar el recorrido de 2.000 metros.

Delante suyo llegaron Kenia Lechuga Alanis México (7.35.42), Karissa Reiley de Canadá (7.36.80) y Siobhan Mc Crohan de Irlanda (7.36.98).

Yarzón tuvo que esperar el desarrollo de las otras series para clasificarse.

En la serie 2, la tercera fue la noruega Maia Emilie Lund con 7.55.32 por lo que Yarzón tenía mejor tiempo que ella y por consiguiente también que las otras dos remeras que entraron detrás (Hungría y Kazajistán).

En cambio, la serie 3 fue mucho más rápida, pero al ser solo cinco, Yarzón ya se sabía clasificada. Los botes de Austria, Países Bajos y Hong Kong avanzaron a semis con mejores tiempos que la uruguaya mientras que Estados Unidos y China lo hicieron al hacer el 1-2.

Este miércoles, a la hora 23.37, Yarzón disputará la semifinal 2 donde las tres primeras pasarán a la final A y las últimas tres van a final B (puestos 7 a 12).

Cetraro disputará este martes la tercera serie de cuartos de final del single peso abierto que se correrá a la hora 23.54 de Uruguay.

Los primeros tres de cada serie avanzarán a semifinales mientras que los demás irán a finales C (puestos 13 a 18) y D (puestos 19 a 24).

Cetraro correrá la serie 3 con Thomas Barras de Gran Bretaña, Davide Mumolo de Italia, Stefanos Ntouskos de Grecia, Marlon Colpaert de Bélgica y Filip-Matej Pfeifer de Eslovenia.