Bruno Cetraro debutó con todo en el Mundial de remo de Shanghái: ganó su serie con marca récord y avanzó a cuartos de final

Bruno Cetraro tuvo un excelente debut en el Mundial de remo que se disputa en Shanghái. El uruguayo ganó su serie en el single peso abierto y se clasificó directamente a los cuartos de final.

Cetraro empleó un tiempo de 6.44.44 para el recorrido de 2.000 metros, lo que es la mejor marca de la historia para un single abierto uruguayo.

Si bien los récords nacionales se llevan en remorgómetro (remo fijo) porque las corrientes, el viento y alguna eventual ola alteran cada pista de competencia, la marca del uruguayo dos veces olímpico no deja de ser histórica.

Konan Pazzaia de Irlanda fue segundo con 6.45.99 y fue el otro clasificado directo a cuartos de final.

Entre los 30 participantes, solo hubo dos remeros que registraron mejores tiempos que Cetraro.

Uno fue el holandés Simon Van Dorp, ganador de la serie 1, que empleó un tiempo de 6.43.03, y el otro fue el ruso Yauheni Zalaty con 6.43.88.

Este martes, a la hora 23.54, Cetraro buscará su lugar en semifinales corriendo en la serie 3 junto Thomas Barras de Gran Bretaña, Davide Mumolo de Italia, Stefanos Ntsoukos de Grecia, Marlon Colpaert de Bélgica y Filip-Matej Pfeifer de Eslovenia.

Desde el año pasado, Cetraro es entrenador por Sebastián Baranzano que antes fue entrenador de la selección de Noruega. "La calidad que nos aporta es realmente valiosa. Nos acompañó en las Copas y, por suerte, también puede estar acá con nosotros", contó Cetraro a Referí.

El uruguayo de 27 años sigue radicado en Sevilla y este año disputó las Copas del Mundo de Lucerna y Varese donde fue séptimo y noveno, respectivamente.

"Esas competencias fueron en plena carga, luego seguí entrenando fuerte en Sevilla y la verdad que estoy muy contento con la preparación", afirmó.

Este lunes, en la noche de Uruguay, salen a escena los otros dos representantes celestes.

Nicole Yarzón lo hará a la hora 23.05 y Felipe Kluver a las 23.23 en los singles pesos ligero.

Los dos primeros y los seis mejores tiempos restantes, pasarán en este caso a semifinales.

Hay menos participantes en peso ligero que en abierto porque el single abierto es bote olímpico.

Yarzón también es entrenada por Baranzano mientras que Kluver viajó con su entrenador de Flamengo de Brasil, el uruguayo Ruben Scarpatti.

En Lucerna y en Varese, en las etapas de la Copa del Mundo, Kluver ganó medalla de oro.