Diego Aguirre pasó a ser el técnico que lleva más tiempo en su cargo tras la renuncia del entrenador de Plaza Colonia Sebastián Díaz; mirá los números del DT de Peñarol

El entrenador de Plaza Colonia, Sebastián Díaz , quien era el que llevaba más tiempo en su cargo entre los técnicos de Primera división, renunció este domingo tras la dura goleada 6-1 recibida ante Boston River el día sábado.

Con su salida, el DT de Peñarol, Diego Aguirre, pasó ahora a ser el técnico con más tiempo al frente de su equipo .

Sebastián Díaz llevaba más de dos años en su cargo. El entrenador, que llevaba 9 años trabajando en el club hasta este domingo, asumió en la Primera de Plaza Colonia en agosto de 2023 en lugar de Álvaro Fernández, en una temporada que se había iniciado bajo el mandato de Nicolás Vigneri.

En ese año, Plaza se fue al descenso pero en 2024 volvió al círculo de privilegio como campeón.

En sus dos años, con 757 días como DT de Plaza, dirigió 80 partidos (32 ganados, 19 emparados y 29 perdidos) con un promedio de 1,44 puntos.

Peñarol Plaza Colonia campeonato intermedio 2025/Sebastián Díaz, Christian Ebere. Foto: Leonardo Carreño

Díaz había sido ratificado por Plaza Colonia el pasado 2 de setiembre, pero tras la dura derrota ante Boston River el entrenador decidió dejar su puesto, con su equipo complicado en el descenso y en cuartos de final de Copa AUF Uruguay tras eliminar a Nacional.

"El actual entrenador del primer equipo, Sebastián Díaz, es una de las personas más importantes en la historia reciente de nuestro club. Ha estado presente en momentos que marcan nuestro crecimiento, tanto como jugador como desde su rol actual, y eso merece respeto, gratitud y consideración. Seba consiguió el ascenso como Jugador en el año 2018, se retiró como futbolista siendo capitán, pasando a dirigir la tercera división del Club siendo Campeón Uruguayo con dicha categoría en el año 2020, fue parte del cuerpo técnico Campeón del Torneo Apertura 2021 en Primera División, y se consagró Campeón Uruguayo de la Segunda División Profesional en el año 2024 consiguiendo un nuevo ascenso a la máxima categoría", señaló Plaza en sus redes en ese entonces.

Diego Aguirre pasó a ser el DT con más tiempo en su cargo

Tras la renuncia de Díaz, Diego Aguirre pasó a ser el técnico que lleva más tiempo al frente de su equipo en Primera división.

20250910 Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

“La Fiera” está al frente de Peñarol desde noviembre de 2023.

En su actual ciclo en los carboneros, hasta este lunes Aguirre lleva 671 días en su cargo, con 103 partidos jugados (66 triunfos, 18 empates y 19 derrotas), con un promedio de 2,10 puntos por partido.