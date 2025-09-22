La buena noticia del uruguayo José María Giménez en Atlético de Madrid a tres meses de su último partido

José María Giménez y Álex Baena, futbolistas del Atlético de Madrid, iniciaron este lunes su reincorporación al grupo para ultimar la recuperación de sus respectivas lesiones, a dos días del partido contra el Rayo Vallecano y a cinco para el duelo contra el Real Madrid, ambos en el Metropolitano.

Giménez ha iniciado la reincorporación al grupo, aunque no juega desde el pasado 20 de junio, en la segunda jornada del Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders .

Ni ha disputado ningún encuentro de la pretemporada ni ninguno de la actual campaña , con lo que su concurso inminente en los próximos encuentros es improbable.

Por su parte, Baena, baja en cinco de los seis partidos de este curso primero por una lesión muscular y después por una operación de apendicitis, es duda para el duelo de este miércoles contra el Rayo. Si no está ya para ese encuentro, sí lo estará previsiblemente para el derbi contra el Real Madrid del sábado. Hasta ahora, sólo ha jugado el choque de la primera cita con Espanyol.

Para el duelo ante Rayo Vallecano, aparte del central uruguayo y la duda de Baena, Simeone tendrá la baja de Alexander Sorloth, por su expulsión este domingo ante el Mallorca, y mantendrá las ausencias por lesión de Thiago Almada, con una dolencia muscular, y Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo desde hace una semana. Ninguno de los dos trabajó aún con el grupo este lunes.

Con base en EFE