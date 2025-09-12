José María Giménez volvió a quedar afuera de la convocatoria de Atlético de Madrid, donde no juega desde el Mundial de Clubes

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, ya dispuso este jueves de los internacionales argentinos Julián Álvarez, Nico González, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, además del noruego Alexander Sorloth, en una sesión con las bajas por lesión de Thiago Almada, Álex Baena y el uruguayo José María Giménez.

Ni el centrocampista argentino, lesionado con su selección y baja al menos las próximas tres semanas; ni el central uruguayo, fuera de competición desde el pasado 20 de junio ; ni el internacional español, operado de apendicitis la pasada semana, estarán disponibles para el técnico para el encuentro del sábado en LaLiga EA Sports ante el Villarreal.

Giménez se lesionó en el segundo partido del Mundial de Clubes que jugó Atlétic o y desde entonces no ha vuelto a disputar partidos, por lo que no estuvo en la última convocatoria de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya este mes de setiembre.

El resto de efectivos están aptos para el choque, una vez se ha producido el regreso de todos los internacionales, que se sumaron el grupo este jueves en un entrenamiento suave, antes de ultimar entre el viernes y el sábado el once titular y los detalles del duelo contra Villarreal.

El Atlético sólo ha sumado dos de nueve puntos en este inicio de Liga.

