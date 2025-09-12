Dólar
José María Giménez volvió a quedar afuera de la convocatoria de Atlético de Madrid, donde no juega desde el Mundial de Clubes

Diego Simeone recuperó a sus jugadores internacionales para el encuentro del sábado en LaLiga ante Villarreal

12 de septiembre 2025 - 7:47hs
 José María Giménez durante un entrenamiento este martes en Los Ángeles 

EFE

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, ya dispuso este jueves de los internacionales argentinos Julián Álvarez, Nico González, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, además del noruego Alexander Sorloth, en una sesión con las bajas por lesión de Thiago Almada, Álex Baena y el uruguayo José María Giménez.

Ni el centrocampista argentino, lesionado con su selección y baja al menos las próximas tres semanas; ni el central uruguayo, fuera de competición desde el pasado 20 de junio; ni el internacional español, operado de apendicitis la pasada semana, estarán disponibles para el técnico para el encuentro del sábado en LaLiga EA Sports ante el Villarreal.

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

RÉCORD

El récord que intentará mantener el Atlético de Madrid de Josema Giménez en el debut en LaLiga española

URUGUAYOS

Lo que dijo Diego Simeone sobre el estado de José María Giménez, que no juega desde el 20 de junio y por quien esperan en la selección uruguaya

El resto de efectivos están aptos para el choque, una vez se ha producido el regreso de todos los internacionales, que se sumaron el grupo este jueves en un entrenamiento suave, antes de ultimar entre el viernes y el sábado el once titular y los detalles del duelo contra Villarreal.

El Atlético sólo ha sumado dos de nueve puntos en este inicio de Liga.

Con base en EFE

