El Observador / Fútbol Internacional / RÉCORD

El récord que intentará mantener el Atlético de Madrid de Josema Giménez en el debut en LaLiga española

El Atlético de Madrid buscará sostener un récord en el debut por LaLiga española este domingo ante RCD Espanyol con el Cholo Simeone

16 de agosto 2025 - 10:01hs
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

Foto: AFP

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone jamás ha perdido un partido en un estreno en LaLiga EA Sports, en ninguna de las trece ocasiones que el técnico argentino dirigió al equipo rojiblanco en el inicio de la competición, desde 2012 hasta ahora, con siete victorias, seis empates, 26 goles a favor y once en contra.

Cinco de esos triunfos corresponden a las últimas seis campañas. En la última comenzó con un empate a dos frente al Villarreal en el estadio de la Cerámica, con goles de Alexander Sorloth y Marcos Llorente, pero en las cinco anteriores empezó con victoria en cada uno de los cursos ligueros, ya sea en el estadio Metropolitano o fuera de él. Fue infalible entonces.

Así sucedió en 2019, cuando se impuso por 1-0 al Getafe con un gol de Álvaro Morata, y en 2020, cuando comenzó LaLiga a toda potencia, con un 6-1 al Granada en el Metropolitano, con goles de Diego Costa, Ángel Correa, Joao Félix, Marcos Llorente y Luis Suárez (un doblete en su estreno con el Atlético) con el que inició su último título liguero hasta ahora.

También venció en 2021, por 1-2 al Celta en Balaídos, con los dos tantos de Correa; en 2022 por 0-3 al Getafe en el Coliseum con las dianas de Antoine Griezmann (2) y Álvaro Morata, y en 2023 con un 3-1 al Granada, con los goles de Memphis Depay, Morata y Llorente, a la espera del comienzo de este domingo ante el Espanyol en el RCDE Stadium.

Julián Álvarez, la gran esperanza del Atletico de Madrid para la temporada 2025-2026.
Fútbol de España

El Atlético de Madrid de Simeone doblega al Newcastle y mejora su cara antes del comienzo de La Liga

Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid
URUGUAYOS

Los recuerdos de Diego Forlán en Atlético de Madrid, el 'uruguayo, uruguayo' y "el cariño de la gente", al ser la imagen de su carné de socios; mirá el video

Antes, en la primera parte de la era Simeone, no ganó tanto. De sus primeros siete inicios de LaLiga, el entrenador argentino y su equipo empezaron con empate cinco veces (1-1 contra el Levante en Valencia en 2012, 0-0 con el Rayo en Vallecas en 2014, 1-1 ante el Alavés en el Vicente Calderón en 2016, 2-2 contra el Girona en Montilivi en 2017 y 1-1 ante el Valencia en Mestalla en 2018) y con triunfos en sólo dos: 1-3 al Sevilla en 2013 y 1-0 a Las Palmas en 2015.

Los 13 inicio de LaLiga de la era Cholo Simeone

2024-25: Villarreal 2 - Atlético de Madrid (Sorloth y Llorente).

2023-24: Atlético de Madrid 3 – Granada 1 (Morata, Memphis y Llorente).

2022-23: Getafe 0 - Atlético de Madrid 3 (Morata y Griezmann, 2).

2021-22: Celta 1 - Atlético de Madrid 2 (Correa, 2).

2020-21: Atlético de Madrid 6 – Granada 1 (Diego Costa, Correa, Joao Félix, Llorente y Luis Suárez, 2).

2019-20: Atlético de Madrid 1 – Getafe 0 (Morata).

2018-19: Valencia 1 - Atlético de Madrid 1 (Correa).

2017-18: Girona 2 - Atlético de Madrid 2 (Correa y Giménez).

2016-17: Atlético de Madrid 1 - Alavés 1 (Gameiro, p).

2015-16: Atlético de Madrid 1 - Las Palmas 0 (Griezmann).

2014-15: Rayo Vallecano 0 - Atlético de Madrid 0.

2013-14: Sevilla 1 - Atlético de Madrid 3 (Diego Costa, 2, y Cristian Rodríguez).

2012-13: Levante 1 - Atlético de Madrid 1 (Arda Turan).

Balance total del Atlético de Madrid con Simeone

Local: 5 PJ, 4 V, 1 E, 0 D, 12 GF y 3 GC.

Visitante: 8 PJ, 3 V, 5 E, 0 D, 14 GF y 8 GC.

Total: 13 PJ, 7 V, 6 E, 0 D, 26 GF y 11 GC.

FUENTE: EFE

