Los recuerdos de Diego Forlán en Atlético de Madrid, el 'uruguayo, uruguayo' y "el cariño de la gente", al ser la imagen de su carné de socios; mirá el video

Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid

El exdelantero uruguayo Diego Forlán, que es la imagen del carné de socios y abonados del Atlético de Madrid para la temporada 2025-26, revela: “Es un orgullo muy grande pertenecer a la historia del Atleti. Tener la oportunidad de estar ahí y que los socios lo tengan durante una temporada es algo espectacular”.

En una entrevista al club en el que estuvo cuatro años, disputó más de 190 partidos y anotó 96 goles, muchos de ellos decisivos, afirma: "Más allá de los títulos o los premios, me quedo con el cariño de la gente. Eso es lo que te llevas".

Recordó especialmente el tanto de su debut en competición europea con el club, así como los dos goles en la final de la UEFA Europa League de 2010 que dieron el título al Atlético ante el Fulham. También mencionó con orgullo los premios individuales como el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro, conseguidos en una temporada brillante con 32 goles en 33 partidos.

Forlán también reflexionó, emocionado, sobre la evolución del club desde su época como jugador: “Hoy estamos hablando de un club totalmente diferente, de primer nivel en Europa y el mundo, pero sin perder la esencia de su gente”.

Orgulloso de ser, hasta la fecha, el único jugador del Atlético de Madrid que ha logrado una Bota de Oro, el exinternacional uruguayo se mostró emocionado por formar parte de la memoria colectiva de la hinchada colchonera. "Escuchar el 'uruguayo, uruguayo' cuando uno está en el exterior, la verdad que se te eriza la piel", aseguró. Con esta elección, el Atlético de Madrid rinde homenaje a una de sus leyendas modernas, cuyo rostro acompañará a miles de socios durante toda la temporada. Embed Es un orgullo formar parte de la historia del Atleti



— Diego Forlán pic.twitter.com/BKdDVL2Kvu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 7, 2025 EFE