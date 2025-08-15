El uruguayo que renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y al que le aumentaron su sueldo

Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña

Flamengo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para prolongar el contrato de uno de sus cuatro jugadores uruguayos que componen el actual plantel que lucha por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, y por clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se trata de Guillermo Varela , quien firmó su renovación hasta diciembre de 2027.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El lateral derecho está muy bien visto por su técnico y excompañero, Filipe Luís y en un plantel muy amplio, alterna titularidades con suplencias, sobre todo, porque en el fútbol brasileño se juegan tres encuentros por semana.

Guillermo Varela, jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tiene pasado en Peñarol, Manchester United, Real Madrid Castilla (la filial de los merengues), Eintracht de Fráncfort, Copenhage y Dinamo Moscú de Rusia, club desde el que llegó a Flamengo el 30 de julio de 2022.

Con su actual equipo fue dos veces campeón del Torneo Carioca, dos de la Copa Brasil, una de la Supercopa de Brasil, y obtuvo a su vez la Copa Libertadores de América 2022.

PEÑAROL El sentido mensaje de despedida de Léo Coelho de Peñarol y su agradecimiento: "Gracias por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay"

BRASIL A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Ahora, por su buen rendimiento, firmó un nuevo vínculo con el club que más dinero mueve en el fútbol sudamericano.

Guillermo Varela estampó su firma hasta el 31 de diciembre de 2027 y también tuvo un aumento de su sueldo.

En tanto, Giorgian De Arrascaeta habló este viernes en conferencia de prensa y al ser consultado sobre cuándo renovará su vínculo con Flamengo, prefirió no tocar el tema.

Los otros uruguayos, Matías Viña y Nicolás De la Cruz, viven presentes diferentes. El primero volvió luego de una prolongada lesión, en tanto que De la Cruz no juega desde hace dos meses.