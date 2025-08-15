Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El uruguayo que renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y al que le aumentaron su sueldo

Su buen rendimiento lo llevó a mejorar en todos los aspectos y no solo renovó contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027, sino que también le aumentaron el sueldo; el uruguayo que fue noticia este viernes en Rio de Janeiro

15 de agosto 2025 - 17:10hs
Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña

Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña

Flamengo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para prolongar el contrato de uno de sus cuatro jugadores uruguayos que componen el actual plantel que lucha por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, y por clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se trata de Guillermo Varela, quien firmó su renovación hasta diciembre de 2027.

El lateral derecho está muy bien visto por su técnico y excompañero, Filipe Luís y en un plantel muy amplio, alterna titularidades con suplencias, sobre todo, porque en el fútbol brasileño se juegan tres encuentros por semana.

El contrato de Guillermo Varela

Guillermo Varela, jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tiene pasado en Peñarol, Manchester United, Real Madrid Castilla (la filial de los merengues), Eintracht de Fráncfort, Copenhage y Dinamo Moscú de Rusia, club desde el que llegó a Flamengo el 30 de julio de 2022.

Con su actual equipo fue dos veces campeón del Torneo Carioca, dos de la Copa Brasil, una de la Supercopa de Brasil, y obtuvo a su vez la Copa Libertadores de América 2022.

El hincha de Inter de Porto Alegre que opinó que Peñarol es superior a Flamengo
BRASIL

A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta
PEÑAROL

El sentido mensaje de despedida de Léo Coelho de Peñarol y su agradecimiento: "Gracias por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay"

Ahora, por su buen rendimiento, firmó un nuevo vínculo con el club que más dinero mueve en el fútbol sudamericano.

Guillermo Varela estampó su firma hasta el 31 de diciembre de 2027 y también tuvo un aumento de su sueldo.

En tanto, Giorgian De Arrascaeta habló este viernes en conferencia de prensa y al ser consultado sobre cuándo renovará su vínculo con Flamengo, prefirió no tocar el tema.

Los otros uruguayos, Matías Viña y Nicolás De la Cruz, viven presentes diferentes. El primero volvió luego de una prolongada lesión, en tanto que De la Cruz no juega desde hace dos meses.

Temas:

Guillermo Varela Flamengo Giorgian De Arrascaeta Matías Viña Nicolás De la Cruz

Seguí leyendo

Las más leídas

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos y cómo le fue a la academia

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos