La notable jugada de Lucas Torreira que le dio el gol a Mauro Icardi que volvió tras nueve meses de lesión a jugar en Galatasaray; mirá el video

Una gran actuación de Lucas Torreira en el inicio de una nueva jornada de la Súper Liga de Turquía le dio la posibilidad al argentino Mauro Icardi, quien ingresó para jugar los últimos 9 minutos tras 281 días sin poder hacerlo por una lesión, a que regresara convirtiendo un gol.
