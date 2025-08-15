La notable jugada de Lucas Torreira que le dio el gol a Mauro Icardi que volvió tras nueve meses de lesión a jugar en Galatasaray; mirá el video

Una gran actuación de Lucas Torreira en el inicio de una nueva jornada de la Súper Liga de Turquía le dio la posibilidad al argentino Mauro Icardi, quien ingresó para jugar los últimos 9 minutos tras 281 días sin poder hacerlo por una lesión, a que regresara convirtiendo un gol.

El argentino se hizo esperar, pero valió la pena, ya que se fue del encuentro que ganaron 3-0 sobre Karagumruk en esta segunda fecha del torneo, con una enorme sonrisa.

Lucas Torreira jugó un partido redondo, ya que comenzó la jugada del primer gol de Galatasaray que abrió la cuenta.

Pero lo rubricó con un enorme quite a la salida del área y cuando se terminaba el encuentro.

Le quitó el balón a un volante rival, entró al área con pelota dominada y en vez de definir él, se la quiso pasar a su amigo Mauro Icardi, quien volvió tras nueve meses y convirtió el tercer tanto para el definitivo 3-0.

La alegría del jugador argentino fue tremenda y fue él mismo quien comandó los festejos de cara a la hinchada como es tradicional cuando juegan de locales y vencen, como en esta ocasión.