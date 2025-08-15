Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / TURQUÍA

La notable jugada de Lucas Torreira que le dio el gol a Mauro Icardi que volvió tras nueve meses de lesión a jugar en Galatasaray; mirá el video

Lucas Torreira fue determinante y realizó una notable jugada en el final del partido que le dio el gol a Mauro Icardi, quien volvió tras nueve meses de lesión a jugar en Galatasaray; mirá el video

15 de agosto 2025 - 18:33hs

Una gran actuación de Lucas Torreira en el inicio de una nueva jornada de la Súper Liga de Turquía le dio la posibilidad al argentino Mauro Icardi, quien ingresó para jugar los últimos 9 minutos tras 281 días sin poder hacerlo por una lesión, a que regresara convirtiendo un gol.

El argentino se hizo esperar, pero valió la pena, ya que se fue del encuentro que ganaron 3-0 sobre Karagumruk en esta segunda fecha del torneo, con una enorme sonrisa.

El gran pase de Lucas Torreira

Lucas Torreira jugó un partido redondo, ya que comenzó la jugada del primer gol de Galatasaray que abrió la cuenta.

Pero lo rubricó con un enorme quite a la salida del área y cuando se terminaba el encuentro.

El equipo titular de Peñarol con Gastón Silva en Florida
CLAUSURA

Boston River vs Peñarol EN VIVO: ya juegan en Florida por el Torneo Clausura

El hincha de Inter de Porto Alegre que opinó que Peñarol es superior a Flamengo
BRASIL

A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Le quitó el balón a un volante rival, entró al área con pelota dominada y en vez de definir él, se la quiso pasar a su amigo Mauro Icardi, quien volvió tras nueve meses y convirtió el tercer tanto para el definitivo 3-0.

La alegría del jugador argentino fue tremenda y fue él mismo quien comandó los festejos de cara a la hinchada como es tradicional cuando juegan de locales y vencen, como en esta ocasión.

Temas:

Lucas Torreira Mauro Icardi Galatasaray

Seguí leyendo

Las más leídas

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos y cómo le fue a la academia

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos