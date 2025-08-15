Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

La foto de despedida de Darwin Núñez de Liverpool con todo el plantel y cuerpo técnico que subió el capitán el equipo, el holandés Virgil Van Dijk

15 de agosto 2025 - 15:15hs
Darwin Núñez

Foto: AFP

Darwin Núñez continúa de pretemporada con su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita a fuerza de goles en los dos encuentros amistosos que ha disputado hasta el momento, uno en Suiza y el otro en Alemania. No obstante, en su anterior equipo, Liverpool, no se olvidan de él y el capitán del mismo, el holandés Virgil Van Dijk, subió una foto que se tomaron con todo el plantel y el cuerpo técnico en su despedida.

El hincha de Inter de Porto Alegre que opinó que Peñarol es superior a Flamengo
BRASIL

A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta
PEÑAROL

El sentido mensaje de despedida de Léo Coelho de Peñarol y su agradecimiento: "Gracias por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay"

La foto que compartió Van Dijk

Darwin Núñez aparece dos veces en el listado de los cinco jugadores uruguayos con transferencias más caras en la historia del fútbol.

Este jueves, a su vez, anotó su segundo gol en la pretemporada de Al-Hilal.

Mientras tanto, prácticamente todos sus ahora excompañeros de Liverpool lo habían saludado y faltaban los dos más importantes.

Por un lado, la figura y goleador, Mohamed Salah, quien este miércoles, como informó Referí, escribió unas hermosas palabras hacia Darwin Núñez.

Por el otro, faltaba el saludo del capitán, el holandés Virgil Van Dijk.

Este optó por subir una foto que hasta ahora no se había mostrado, de la despedida que tuvo Darwin Núñez de Liverpool con todo el plantel y el cuerpo técnico.

Aquí se puede ver esa foto que compartió Van Dijk:

darwin nuñez
Todo el plantel y el cuerpo t&eacute;cnico de Liverpool aparece en esta foto de la despedida de Darwin N&uacute;&ntilde;ez, a quien se lo puede ver en el centro de la misma

