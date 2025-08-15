La foto de despedida de Darwin Núñez de Liverpool con todo el plantel y cuerpo técnico que subió el capitán el equipo, el holandés Virgil Van Dijk

Darwin Núñez continúa de pretemporada con su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita a fuerza de goles en los dos encuentros amistosos que ha disputado hasta el momento, uno en Suiza y el otro en Alemania. No obstante, en su anterior equipo, Liverpool, no se olvidan de él y el capitán del mismo, el holandés Virgil Van Dijk, subió una foto que se tomaron con todo el plantel y el cuerpo técnico en su despedida.

El ex Peñarol firmó su contrato con el club y lo presentaron con un video espectacular, al mismo tiempo que mostraron cuál será el número que utilizará.

Como informó Referí el pasado domingo, tras 24 horas de firmar contrato, Darwin Núñez ya convirtió su primer gol en un partido amistoso que jugaron en Suiza ante Aarau, al que vencieron 6-0.

La foto que compartió Van Dijk

Darwin Núñez aparece dos veces en el listado de los cinco jugadores uruguayos con transferencias más caras en la historia del fútbol.

Este jueves, a su vez, anotó su segundo gol en la pretemporada de Al-Hilal.

Mientras tanto, prácticamente todos sus ahora excompañeros de Liverpool lo habían saludado y faltaban los dos más importantes.

Por un lado, la figura y goleador, Mohamed Salah, quien este miércoles, como informó Referí, escribió unas hermosas palabras hacia Darwin Núñez.

Por el otro, faltaba el saludo del capitán, el holandés Virgil Van Dijk.

Este optó por subir una foto que hasta ahora no se había mostrado, de la despedida que tuvo Darwin Núñez de Liverpool con todo el plantel y el cuerpo técnico.

Aquí se puede ver esa foto que compartió Van Dijk: