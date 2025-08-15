Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

"¡Tenía un chef privado!": Alexis Mac Allister reveló lo "único malo" de Darwin Núñez, de quien dijo que tiene "un gran corazón" y que "tuvo que pasar mucho en su vida"

“No, amigo, en Argentina esto es un crimen”, comentó Alexis Mac Allister sobre una característica de Darwin Núñez

15 de agosto 2025 - 12:02hs
Darwin Núñez, Alexis Mac Allister y Luis Díaz
Darwin Núñez, Alexis Mac Allister y Luis Díaz EFE/EPA/PETER POWELL

Alexis Mac Allister, el volante argentino de Liverpool, se refirió a su amistad con el delantero uruguayo Darwin Núñez, quien dejó los reds para jugar en Al Hilal de Arabia Saudita, y con los otros sudamericanos del plantel.

En un extenso relato en The Players Tribune, el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 se refirió a las amistades que entabló en Inglaterra.

La "locura" y los asados de Darwin Núñez

“Lucho y Darwin son como el yin y el yang: Lucho, el tranquilo, el que siempre se ríe de todo; Darwin, la locura”, señaló al hablar sobre el colombiano Luis Díaz y el artiguense.

20250428 Luego de ganar el título de la Premier League con Liverpool, Darwin Núñez descansa en el césped de Anfield Road junto a sus compañeros y amigos, el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Alisson Becker
Luego de ganar el título de la Premier League con Liverpool, Darwin Núñez descansa en el césped de Anfield Road junto a sus compañeros y amigos, el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Alisson Becker

Luego de ganar el título de la Premier League con Liverpool, Darwin Núñez descansa en el césped de Anfield Road junto a sus compañeros y amigos, el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Alisson Becker

“Cuántas charlas habremos tenido para intentar bajar esa locura por momentos, ¿eh Darwin? Jajajaja”, agregó.

nuevo gol de darwin nunez para al hilal en la pretemporada en alemania; mira el video
URUGUAYOS

Nuevo gol de Darwin Núñez para Al Hilal en la pretemporada en Alemania; mirá el video

Arne Slot y Darwin Núñez
INGLATERRA

El pedido del DT de Liverpool tras la salida de Darwin Núñez y Luis Díaz, y la muerte de Diogo Jota, luego haber gastado ya 300 millones en fichajes

Luego, el volante destacó que “Darwin es un tipo con un gran corazón” y que “tuvo que pasar mucho en su vida”.

Pero una cosa no se la perdonó: “Lo único malo que tiene es que no sabe cocinar. Un día nos invitó a un asado en su casa ¡y tenía un chef privado de parrillero!”.

“No, amigo, en Argentina esto es un crimen”, comentó. “Para él, yo estoy loco porque cuando yo hago asado, los recibo transpirando y todo lleno de carbón”.

20250825 Darwin Núñez junto a Alexis Mac Allister y Luis Díaz con el trofeo de la Premier League que ganaron con Liverpool
Darwin Núñez junto a Alexis Mac Allister y Luis Díaz con el trofeo de la Premier League que ganaron con Liverpool

Darwin Núñez junto a Alexis Mac Allister y Luis Díaz con el trofeo de la Premier League que ganaron con Liverpool

“Hermano, estás en la Premier League. Ya no tenés por qué hacer esto”, le decía el uruguayo. “No entiende, que tiene que ser a mi manera. Cada argentino piensa que sólo él sabe hacer un asado. (Y cada brasileño igual, salvo que ellos están equivocados)”, dijo Mac Allister.

El volante también señaló que en el grupo sudamericano adoptaron a Szoboszlai. “No habla nada de español, pero viene y se sienta a tomar unos mates. Es nuestro hermano húngaro adoptado”.

“Todos ellos empezaron siendo grandes compañeros que se convirtieron en grandes amigos”, comentó.

“Mis compañeros, también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho. Alisson. Darwin. Hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él.

20250726 Luis Díaz, Alexis Mac Allister y Darwin Núñez no jugaron con Liverpool ante Milan en el amistoso de pretemporada de Hong Kong
Luis Díaz, Alexis Mac Allister y Darwin Núñez no jugaron con Liverpool ante Milan en el amistoso de pretemporada de Hong Kong

Luis Díaz, Alexis Mac Allister y Darwin Núñez no jugaron con Liverpool ante Milan en el amistoso de pretemporada de Hong Kong

"Como buenos sudamericanos, muchas veces nos juntamos a hacer asados o a tomar unos mates (O como sea que lo llaman los brasileños — chimarrão). Y ahí empiezan los problemas. Taffarel es el que te vive criticando por la técnica para cebar el mate. “¡Está muy caliente! ¡Está muy frío!”. Salvo que esté hecho por manos brasileñas, a Taffarel nada le gusta. “¡Malditos argentinos, ustedes no saben ni cómo hacer un buen asado!”.

Con respecto al golero Alisson, dijo que “es el que trata de poner paños fríos en todas las discusiones”.

“Lo cargamos con que es el hombre perfecto. Nunca hizo nada malo. Es lindo. Familia perfecta. Ataja bárbaro. Carajo… ¡es odioso! Yo le digo: “Cuando estaba en el Brighton, no entendía por qué se hablaba tanto de vos. No te tenía entre los mejores. Ahora… mierda. Tengo que admitir, sos el mejor. Bueno… vos, Dibu y Courtois!”.

Temas:

Alexis Mac Allister Darwin Núñez Liverpool Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing en Avellaneda; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos