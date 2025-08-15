"¡Tenía un chef privado!": Alexis Mac Allister reveló lo "único malo" de Darwin Núñez, de quien dijo que tiene "un gran corazón" y que "tuvo que pasar mucho en su vida"

Alexis Mac Allister , el volante argentino de Liverpool, se refirió a su amistad con el delantero uruguayo Darwin Núñez , quien dejó los reds para jugar en Al Hilal de Arabia Saudita, y con los otros sudamericanos del plantel.

En un extenso relato en The Players Tribune, el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 se refirió a las amistades que entabló en Inglaterra.

“Lucho y Darwin son como el yin y el yang: Lucho, el tranquilo, el que siempre se ríe de todo; Darwin, la locura”, señaló al hablar sobre el colombiano Luis Díaz y el artiguense.

“Cuántas charlas habremos tenido para intentar bajar esa locura por momentos, ¿eh Darwin? Jajajaja”, agregó.

Luego, el volante destacó que “Darwin es un tipo con un gran corazón” y que “tuvo que pasar mucho en su vida”.

Pero una cosa no se la perdonó: “Lo único malo que tiene es que no sabe cocinar. Un día nos invitó a un asado en su casa ¡y tenía un chef privado de parrillero!”.

“No, amigo, en Argentina esto es un crimen”, comentó. “Para él, yo estoy loco porque cuando yo hago asado, los recibo transpirando y todo lleno de carbón”.

“Hermano, estás en la Premier League. Ya no tenés por qué hacer esto”, le decía el uruguayo. “No entiende, que tiene que ser a mi manera. Cada argentino piensa que sólo él sabe hacer un asado. (Y cada brasileño igual, salvo que ellos están equivocados)”, dijo Mac Allister.

El volante también señaló que en el grupo sudamericano adoptaron a Szoboszlai. “No habla nada de español, pero viene y se sienta a tomar unos mates. Es nuestro hermano húngaro adoptado”.

“Todos ellos empezaron siendo grandes compañeros que se convirtieron en grandes amigos”, comentó.

“Mis compañeros, también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho. Alisson. Darwin. Hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él.

"Como buenos sudamericanos, muchas veces nos juntamos a hacer asados o a tomar unos mates (O como sea que lo llaman los brasileños — chimarrão). Y ahí empiezan los problemas. Taffarel es el que te vive criticando por la técnica para cebar el mate. “¡Está muy caliente! ¡Está muy frío!”. Salvo que esté hecho por manos brasileñas, a Taffarel nada le gusta. “¡Malditos argentinos, ustedes no saben ni cómo hacer un buen asado!”.

Con respecto al golero Alisson, dijo que “es el que trata de poner paños fríos en todas las discusiones”.

“Lo cargamos con que es el hombre perfecto. Nunca hizo nada malo. Es lindo. Familia perfecta. Ataja bárbaro. Carajo… ¡es odioso! Yo le digo: “Cuando estaba en el Brighton, no entendía por qué se hablaba tanto de vos. No te tenía entre los mejores. Ahora… mierda. Tengo que admitir, sos el mejor. Bueno… vos, Dibu y Courtois!”.