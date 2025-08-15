La dura confesión de Alexis Mac Allister sobre su salida de Boca Juniors y el dardo a Riquelme

Alexis Mac Allister y Luis Díaz celebraron el triunfo del Liverpool FC. Getty Images

Alexis Mac Allister, jugador argentino actualmente en Liverpool, concedió una entrevista en Players Tribune en donde relató distintos momentos de su carrera deportiva, como su salida de Boca Juniors a mediados de 2019 e incluso le pasó la responsabilidad a Juan Román Riquelme.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 brindó detalles de esa polémica salida del xeneize antes de emigrar al Brighton, su primer club en Europa y en Inglaterra, y señaló a Riquelme, actualmente presidente de Boca pero en ese momento vicepresidente, como responsable de su partida.

"El Brighton me había comprado en 2019. Al principio me mandaron a préstamo a Argentinos Juniors, que es el lugar donde yo crecí. Después, pasé un año a préstamo a Boca, club del que soy hincha. Y estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol", comenzó narrando Alexis.

La llegada de la nueva dirigencia alteró el rumbo de su estadía, y la decisión final recayó en el propio Román, quien ya encabezaba el Consejo de Fútbol: "Para mí era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara. Y para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso", concluyó.

La controversia con el mensaje de Alexis Mac Allister en 2019 Sin embargo, tras estas declaraciones de Mac Allister, en redes sociales se generó confusión y controversia porque se rememoró el mensaje que escribió el propio futbolista en su Instagram para despedirse de Boca: "Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a las autoridades de la institución esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo", expresó. mensaje mac allister El mensaje de Alexis Mac Allister "Fue muy difícil para mi tomar esta decisión pero quizás es una oportunidad que sea irrepetible por no tener el pasaporte comunitario. Los clubes llegaron a un acuerdo gracias a la comprensión de Boca y esto me da la oportunidad de empezar mi experiencia internacional. Hasta pronto!", concluyó.