Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MLS

¿Cuándo vuelve Lionel Messi? Mirá lo que dijo Javier Mascherano sobre la lesión del argentino

Javier Mascherano acudió a la conferencia de prensa y habló sobre el regreso de Lionel Messi tras la lesión muscular

15 de agosto 2025 - 15:05hs
José Armando

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este viernes que Lionel Messi "está bien" y podría entrar en la convocatoria para el partido del sábado ante Los Ángeles Galaxy, tras perderse los dos últimos encuentros por una lesión en su pierna derecha.

"Messi esta bien, de hecho desde el miércoles ha entrenado con el equipo. Creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana", dijo Mascherano en un encuentro con los medios antes del entrenamiento de este viernes.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 02: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF goes down injured during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Club Necaxa at Chase Stadium on August 2, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Get
La lesión de Lionel Messi

La lesión de Lionel Messi

Esto le obligó a perderse los dos siguientes encuentro del Inter Miami, que se saldaron con victoria por 3-1 ante Pumas en la Leagues Cup, y con una contundente derrota por 4-1 contra el Orlando City en la MLS.

Luis Suárez y Lionel Messi
LEAGUES CUP

Messi y De Paul enfrentarán a un compañero de la selección y Luis Suárez a un viejo conocido cuando jueguen los cuartos de final de la Leagues Cup; mirá su rival

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

La titularidad de Lionel Messi

Sin embargo, el preparado argentino no confirmó que Messi fuera a tener minutos en el partido de mañana, que antecede a los cuartos de final de la Leagues Cup que el Inter Miami disputará el próximo miércoles contra Tigres.

"Vamos a ir analizando. Tenemos el partido del miércoles pero mañana para nosotros es un partido muy importante porque venimos de una derrota dura", dijo el preparador argentino sobre la posibilidad de introducir rotaciones en el once.

Embed

El Inter Miami es sexto del Este con 42 puntos en 23 encuentros. El líder de esa conferencia es el Philadelphia Union con 51 puntos en 26 partidos.

FUENTE: EFE

Temas:

Lionel Messi Javier Mascherano Inter Miami MLS

Seguí leyendo

Las más leídas

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos y cómo le fue a la academia

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos