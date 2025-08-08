Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / LEAGUES CUP

Messi y De Paul enfrentarán a un compañero de la selección y Luis Suárez a un viejo conocido cuando jueguen los cuartos de final de la Leagues Cup; mirá su rival

Inter Miami conoció su rival de cuartos de final de la Leagues Cup y Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul se enfrentarán a un excompañero

8 de agosto 2025 - 9:40hs
Luis Suárez y Lionel Messi

Luis Suárez y Lionel Messi

Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP

El mexicano Juárez quedó fuera de la Leagues Cup 2025 al perder 5-3 por penales con el New York Red Bulls este miércoles, un resultado que dejó servido el duelo de alto voltaje entre Tigres de México, equipo de Ángel Correa compañero de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, y ex compañero de Luis Suárez en Atlético, e Inter Miami en los cuartos de final.

Dos de las franquicias más mediáticas de este torneo, que reúne a equipos de la MLS y la liga mexicana, se verán las caras el 19 o 20 agosto en el Chase Stadium de las afueras de Miami.

angel correa

Aunque la presencia del astro Lionel Messi se mantiene en duda debido a una lesión muscular, el encuentro no estará corto de grandes figuras.

El también argentino Ángel Correa, reciente fichaje de Tigres y máximo anotador de la competencia con cuatro goles, enfrentará a sus excompañeros en el Atlético de Madrid Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

El festejo de Luis Suárez para su hija Delfina que cumplió 15 años
LEAGUES CUP

La noche brillante de Luis Suárez, que picó un penal y tuvo una dedicatoria especial para su hija Delfina, en el triunfo de Inter Miami para avanzar en la Leagues Cup

Primer gol de Rodrigo de Paul
INTER MIAMI

Rodrigo De Paul se estrenó en las redes: mirá el primer gol del argentino con el Inter Miami

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - JULY 30: Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami celebrate a goal in the second half during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Atlas FC at Chase Stadium on July 30, 2025 in

Será el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos después de la victoria 2-1 de Tigres en la edición del año pasado.

El Inter, con un último triunfo el miércoles ante Pumas, finalizó en el segundo lugar del grupo de la MLS con ocho puntos, mientras Tigres fue tercero del de la liga mexicana con seis.

Seattle Sounders y Toluca, líderes de las llaves con nueve y ocho unidades, se medirán en cuartos con el Puebla y el Orlando City respectivamente.

Galaxy amenaza a Pachuca

En otros resultados del jueves, última jornada de la primera fase, Charlotte se impuso 2-0 sobre Monterrey en un duelo entre equipos eliminados de la competencia.

Con goles de Bill Tuiloma y Tyger Smalls, los estadounidenses lograron su primera victoria en la fase de grupos y terminaron con cuatro unidades.

Monterrey, que no alineó como titulares a los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, se despidió de una decepcionante Leagues Cup, a la que llegaron como grandes aspirantes y se marcharon sin triunfos.

Chivas logró imponerse 2-1 sobre Cincinnati con goles de Efraín Álvarez desde el punto penal y Armando González en el segundo tiempo.

En el cierre de la fecha, Los Angeles Galaxy, vigente campeón de la MLS, goleó 4-0 a Santos Laguna y se hizo con el último billete disponible a los cuartos, en los que chocará con Pachuca.

FUENTE: AFP

Messi Tigres de México Luis Suárez Inter Miami Rodrigo De Paul

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

El importante retorno que Peñarol celebró este jueves en Los Aromos y que llenó a todos de una energía especial

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
FÚTBOL

Se olvidaron de Federico Valverde: mirá los 30 nominados al Balón de Oro 2025, el premio al mejor jugador de la temporada

Yannel Correa, Ximena Velazco y Sidny Ramírez celebran la clasificación de Uruguay entre las cuatro mejores de América
FÚTBOL FEMENINO

La selección uruguaya de fútbol femenino, en ascenso: tras la Copa América 2025 llegó a una posición histórica en el ranking FIFA y en octubre comienza las Eliminatorias

