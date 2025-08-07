Rodrigo De Paul se estrenó en las redes: mirá el primer gol del argentino con el Inter Miami

El Inter Miami clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup, luego del contundente triunfo 3-1 ante Pumas sin la presencia de Lionel Messi por lesión, y Rodrigo De Paul tuvo su estreno en las redes tras anotar su primer gol con la camiseta de Las Garzas.
En su tercer encuentro con la camiseta del Inter Miami, De Paul fue el autor del 1-1 parcial ante Pumas. Con la ausencia de Messi, Javier Mascherano implementó un esquema que hizo de Rodrigo se suelte más en lo ofensivo, como una especie de enganche, tal y como jugaba en sus primeros años en Racing Club.
Esto le permitió llegar con más facilidad al área y de hecho, en el gol, intercambió roles con Luis Suárez: Yannick Bright puso a correr al uruguayo como una especie de wing izquierdo, llegó al fondo y lanzó un centro preciso para la aparición de De Paul, quién mató la pelota con el pecho y, con un toque sutil ante la salida del arquero, estampó el 1-1 parcial.
Partido completo de Rodrigo De Paul
A su vez, el mediocampista argentino también tuvo participación en el tercer gol de Inter Miami. De Paul recibió por la derecha y encontró Suárez en la medialuna del área para que El Pistolero asista con precisión a Tadeo Allende para que firmara su tanto y decretar el 3-1 definitivo y la clasificación en la Leagues Cup.