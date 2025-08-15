No habrá "Magia" ante Nacional: los juveniles tricolores cedidos a Progreso que no estarán ante los albos este sábado

Dos jugadores cuyas fichas pertenecen a Nacional y están cedidos a préstamo en Progreso, no jugarán este sábado ante los tricolores por la tercera fecha del Torneo Clausura en el Gran Parque Central.

Ambos futbolistas juveniles de Nacional pasaron a préstamo a Progreso en el reciente período de pases para sumar minutos, al no tener opciones en el plantel tricolor de Pablo Peirano.

Según supo Referí en base a fuentes del equipo de La Teja, el acuerdo entre ambos clubes estipula que no pueden jugar ante Nacional.

Estos casos suelen ocurrir cuando el club dueño de la ficha del jugador le paga el salario, o la mayor parte, mientras defiende al equipo en el que está cedido.

Nahuel “Magia” López, volante ofensivo de 18 años, suma cuatro partidos en Nacional, todos amistosos, tras su debut en enero de 2024.

Con Progreso tuvo su debut oficial como profesional el pasado fin de semana, lo que fue destacado en sus redes.

El pasado sábado, Nahuel " " López, tuvo sus primeros minutos como futbolista profesional en un encuentro oficial.



Por su parte, Alexis Cuadro, de 19 años, "se desempeña como mediocampista, tiene gol, y su destacado desempeño lo ha llevado a defender la camiseta de las Selecciones Juveniles de Uruguay", según informó Nacional cuando firmó su primer contrato profesional en enero del año pasado.

No tiene minutos en Primera en Nacional, estuvo inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2024 y 2025, y aún no debutó en Progreso.

Ambos jugadores salieron a préstamo por un año.

Quien sí podrá jugar ante Nacional es el zaguero Marcos Paolini. Pero su caso es diferente: el defensa que llegó este año a la Tercera de Rafa García se desvinculó de los tricolores tras rescindir contrato y arregló con Progreso, con el que debutó en la primera fecha del Clausura ante Peñarol.

El préstamo del Magia López y la vidriera

El anunció que hizo Progreso en sus redes sociales al comunicar la llegada del juvenil tricolor Nahuel “Magia” López, quien, como informó Referí, fue cedido a los “gauchos” por un año llamó la atención de hinchas de Nacional

“El Magia al gaucho. El extremo Nahuel López llega a préstamo de Nacional. Progreso adquiere parte de la ficha”, indicaron desde el club de La Teja.

Lo que inquietó a los hinchas albos que esa última parte de la publicación, en la que se indicó que “Progreso adquiere parte de la ficha”, ya que no concebían que el club cediera porcentaje del pase de uno de sus juveniles de mayor proyección, de 18 años, pero que no será tenido en cuenta por Pablo Peirano en el Torneo Clausura.

Ese mismo día, luego del posteo, la directiva tricolor Maggie Giuria aclaró que Progreso “no compró una parte de de la ficha” del Magia López, según dijo a Pasión Tricolor.

Además, explicó lo que se hizo. “Lo que se da es un porcentaje de vitrina en el caso de una venta mientras esté jugando en Progreso y creo que por una o dos ventanas posteriores luego del préstamo, como pasó con Mateo Antoni en su momento".

Ese porcentaje estimó que es del entorno del 15%. “El del Magia creo que es 15%, generalmente”, señaló. “Hay algún otro jugador con porcentaje de vitrina”, dijo, recordando el caso de Bruno Damiani, quien fue cedido de Nacional a Boston River y luego fue fichado por la MLS de Estados Unidos.

Giuria señaló que “no es una cesión ni porcentaje de venta de la ficha”. “Es una práctica que se ha hecho y cuando vos cedés jugadores a préstamo en algún punto también el club que los tiene jugando tiene un incentivo para que jueguen, vos lo que querés es que agarren rodaje, minutos, en este caso con el ‘Magia’ que es una de las apuestas del club, querés que agarre roce en Primera división y regularidad en Primera también con el objetivo de traerlo de vuelta siempre”.

La directiva tricolor destacó que este mecanismo “funciona, sirve, por eso se hace”. También manifestó que el club comunicará todos los detalles de las transferencias. “Entiendo que muchas veces desde el club somos sensibles a este tipo de comunicaciones”, indicó.

“La comunicación es algo trabajamos un montón y como siempre esta vez al terminar el período de pases se va a comunicar todas las operaciones, se va a comunicar en un informe que se va a publicar y comunicar en las redes oficiales del club, tranquilidad ahí, que en breve vamos a comunicar los detalles de todas las transacciones que se vayan cerrando”, dijo Maggie Giuria.